У Лукашенко трое суток подряд избивали схваченных российских журналистов

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Недавно освобожденный после задержания в ходе протестов в Минске российский военкор Семен Пегов госпитализирован после возвращения в РФ. Об этом сообщил в эфире своего ток-шоу телеведущий Владимир Соловьев.

Издатель Арам Габрелянов, инвестор проекта Пегова, уточнил, что журналистов WarGonzo после задержания трое суток жестоко избивали белорусские «правоохранители». Перед командировкой в Минск Пегов публиковал данные о том, что КГБ покрывает лагеря нацистов на территории Белоруссии.

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«У него очень сильное сотрясение мозга. Он просто скромный парень и не хочет рассказывать. Я так понимаю, что он послу Мезенцеву, тем, кто помогал, сказал, что не будет рассказывать. Но мне ребята, кто с ним сидел, рассказали – его били три дня подряд. Три дня подряд!» – сказал Габрелянов.

«То есть эти скоты, которые притворяются, что они с нами в Союзном государстве, избивали Семена, – человека, который прошел «горячие точки». А когда мы получим «33 богатырей» – выяснится, что из них тоже показания выбивали дубинками? И Лукашенко хочет, чтобы к нему в России относились хорошо?» – возмутился Соловьев.

«Он просто взял журналистов в плен! Я Сёме говорю: «Ну ты показывал, что журналист?». «Конечно, показывал, всё рассказывал! Они всё про меня знали, что работал на Донбассе». У него оператор – у Семёна – он реально как панда. Если на него посмотреть, у него глаза как у панды. Он просто весь в синяках! Лицо, превращенное в синее месиво! Они просто с ноги били им в лицо ногами!» – сказал Габрелянов.

Он сказал, что настоял на госпитализации Пегова после того, как то признался, что ощущает тошноту и головокружение.

По словам издателя, Лукашенко «просто кинул» Россию.

«Ты забыл, как тебя кормили, когда Россия всегда шла на помощь, миллиардами давала? Почему вы это все забываете, чем ты отличаешься от Пашиняна? Ничем! Такой же человек, как Пашинян!» – обратился Габрелянов к белорусскому президенту.

Он напомнил, что Лукашенко говорил в интервью Дмитрию Гордону.

«Он говорит: «Я считаю президента Путина своим старшим братом». Но если ты решил его людей арестовать – ты хотя бы позвони своему «старшему брату»! В голову тебе должно прийти, что это люди старшего брата? Это что за отношение хамское?» – добавил издатель.