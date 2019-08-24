У Лукашенко уверяют: И самостийность сохраним, и газ по внутрироссийской цене получим

24.08.2019, Москва, Елена Острякова

Программа действий по интеграции в Союзном государстве будет уже во вторник одобрена президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а в сентябре ее парафируют премьер-министры двух стран.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил глава правительства Белоруссии Сергей Румас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы во вторник уже внесем главе государства проект этой программы для одобрения. Для того, чтобы уже в начале сентября, у меня есть договоренность с моим коллегой Дмитрием Анатольевичем Медведевым, премьер-министры парафировали эту программу действий. Согласно этой программе действий, к 1 ноября госорганы должны разработать 28 дорожных карт по различным секторам экономики», – сказал Румас.

По его словам, интеграция союзных государств будет проходить по принципу «две страны-один рынок».

«Программа направлена на реализацию чисто экономических положений и предусматривает механизмы, по которым на две страны будет функционировать единый рынок. Предприятия на общем рынке должны работать в равных условиях. Под равными условиями мы понимаем одинаковые цены на энергоносители, одинаковая налоговая нагрузка, одинаковые регуляторные требования. Это позволит белорусским предприятиям получить равный доступ на российский рынок, а российские предприятия без дополнительных барьеров смогут присутствовать на белорусском рынке», – сказал Румас.

После парафирования премьер-министрами программа будет опубликована.

«В этой программе нет вопросов политического характера, которые будоражатся в СМИ. Это происходит отчасти потому, что до этого переговорщики не раскрывали ход переговоров, положения этой программы. Я думаю, после ее парафирования правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу суверенитета», – сказал Румас.