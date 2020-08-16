16.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Крым, Политика, Россия
Просмотров:

У Лукашенко уже готовы признать Крым российским


Белорусские власти могут признать Крым российским.

Об этом заявили сразу двое политологов, близких к администрации президента Александра Лукашенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан», – написал в своем «фейсбуке» Александр Шпаковский.

Эту перспективу подтверждает его коллега Алексей Дзермант.

«Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.

Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена», – написал Дзермант в своем телеграме.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть