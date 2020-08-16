У Лукашенко уже готовы признать Крым российским
Белорусские власти могут признать Крым российским.
Об этом заявили сразу двое политологов, близких к администрации президента Александра Лукашенко.
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«Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан», – написал в своем «фейсбуке» Александр Шпаковский.
Эту перспективу подтверждает его коллега Алексей Дзермант.
«Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.
Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена», – написал Дзермант в своем телеграме.
Спасибо!
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