У Лукашенко уже готовы признать Крым российским

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти могут признать Крым российским.

Об этом заявили сразу двое политологов, близких к администрации президента Александра Лукашенко.

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«Думаю, признание Крыма – это вопрос времени и некоторых договоренностей с Москвой. Послу Польши я бы рекомендовал упаковать чемодан», – написал в своем «фейсбуке» Александр Шпаковский.

Эту перспективу подтверждает его коллега Алексей Дзермант.

«Если сносят Лукашенко, Беларусь однозначно пойдёт чётким прозападным курсом. Если он остаётся, будут западные санкции. В условиях западных санкций ничего не сдерживает признать Крым, Южную Осетию и Абхазию. Это и будет первым шагом по восстановлению доверия.

Понятно, что он должен быть не единственным, но тут тоже нужно аккуратно, прозападная часть общества сейчас сильно возбуждена», – написал Дзермант в своем телеграме.