09.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы
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У Лукашенко уже всё готово для объявления победы на выборах


Более 50% избирателей Белоруссии проголосовали на президентских выборах к полудню.

Об этом сообщила белорусская ЦИК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом беспрецедентное количество избирателей – 41,7% проголосовали досрочно. В Гомельской области таких оказалось 54,44%, в Могилевской – 49,92%. В остальных четырех областях и столице – более трети.

Поддерживающий Александра Лукашенко политолог Алексей Дзермант считает рекордное досрочное голосование свидетельством победы действующего президента.

«Гомельская и Могилевская области – традиционная опора действующего Главы государства. Колыбель и оплот Белой Руси. Уверен, что там у него будут и самые высокие проценты поддержки. Впрочем, и в других регионах он победит в первом туре», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Напомним, что белорусская оппозиция призывала сторонников не голосовать досрочно и прийти на участки во второй половине дня, чтобы итоги выборов было сложнее фальсифицировать. Глава ЦИК Лидия Ермошина расценила такие призывы как провокацию.


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