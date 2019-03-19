У Лукашенко в голове казахский сценарий

19.03.2019, Минск, Михаил Рябов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет внимательно следить за происходящим в Казахстане, поскольку сам разрабатывает сценарий на случай ухода с поста главы государства.

Об этом в своем блоге пишет белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко будет очень внимательно следить за транзитом власти, который только начался в Казахстане. Какие будут конфликты, как будут вести себя элиты, какое место займет Назарбаев и его семья, как будет вести себя Россия.

У Лукашенко уже пару лет в голове, судя по его заявлениям о реформе конституции, именно казахский сценарий. Многолетняя подготовка номенклатуры, передача части полномочий вниз, создание себе гарантий влияния и безопасности, подбор надежного преемника, контролируемая передача ему власти.

Если в Казахстане все пройдет гладко, то белорусский президент убедится в мысли, что это лучше Узбекистана, где Каримов умер на посту, начался пусть и сначала бескровный, но передел власти, дочь Каримова оказалась в опале и полетели головы его силовиков.

Но тем, кто ждет белорусского дня Х и воодушевился Казахстаном, я напомню, что Назарбаеву почти 80, Лукашенко нет и 65. Если бы не здоровье, казахский лидер пошел бы на четвертый десяток на посту.

Поэтому не надо иллюзий, мы видим лишь траекторию белорусского транзита власти, но совсем не обязательно его на горизонте», – поясняет Шрайбман.