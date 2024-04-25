У Лукашенко впервые появился официальный зам с тревожным бэкграундом

Второй день в Минске заседает Всебелорусское народное собрание – новый важный орган, учрежденный Александром Лукашенко после подавления Беломайдана.

О том, какие сигналы о будущем Батьки прозвучали на мероприятии, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассказывает белорусский политик Артем Агафонов.

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Переформатирование политической системы Белоруссии, продолжавшееся примерно три с половиной года, в целом завершилось. По Минску еще ходили толпы протестующих, а Лукашенко уже пообещал своему народу конституционную реформу и сокращение полномочий президента. Оба обещания были исполнены, но совсем не так, как этого добивались его оппоненты в 2020-м. За это время были зачищены прозападные НКО, ужесточены законы по противодействию экстремизму, проведена основательная прополка партий. После полутора лет обсуждения на февральском референдуме 2022 году была принята новая конституция, сильно разочаровавшая оппонентов белорусского «Бацьки» и начат неторопливый процесс воплощения ее положений в жизнь.

Новая белорусская конституция действительно предполагала некоторое сокращение президентских полномочий, но тут не обошлось без нюанса. С одной стороны, полномочий у белорусского президента осталось более, чем достаточно. С другой – наиболее чувствительная их часть, включая назначение судей Конституционного суда и членов Центризбиркома, введение чрезвычайного и военного положения, признание и непризнание выборов и даже импичмент избранного президента – все это отдавалось в ведение Всебелорусского народного собрания. Если раньше это был неформальный форум, имеющий, скорее пропагандистское значение, то теперь оно стало конституционным органом.

И созыв этого конституционного органа стал финальной точкой в белорусской политической реформе 2020 – 2024 года. Всебелорусское народное собрание, хоть и называется в конституции Белоруссии «высшим представительным органом народовластия», включает в себя по должности самого президента, депутатов, высших чиновников, представителей региональных властей, по 80 человек от официальных профсоюзов и четырех основных провластных общественных объединений, которые выбираются отдельно по непрозрачной схеме. Скорее, это сборная номенклатуры, собранная для того, чтобы избежать потрясений, подобных тем, которые произошли 4 года назад.

И совершенно закономерно, что эту сборную возглавил Александр Лукашенко, который теперь занял две ключевые должности в стране – собственно, президентскую и должность председателя ВНС. Соответственно, в результате полномочия у него оказались еще более обширные, чем были до сих пор.

Первым выдвинул кандидатуру Лукашенко на новый пост генсек Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, тот самый, который подвергся обструкции от международного начальства за то, что поддержал оздоровление детей Донбасса в Белоруссии и сам лично съездил на Донбасс. Такой выбор о многом говорит. Вступительная речь Лукашенко тоже показательна – белорусский президент отказался от экономической рутины и отливал в граните стратегию и геополитику. В достаточно антизападном ключе.

Пожалуй, впервые за всю политическую карьеру у Лукашенко появился заместитель. Причем, выбор кандидатуры оказался для многим неожиданным. Казалось, что золотые годы Александра Косинца уже позади. С 2005 по 2016 годы он занимал должности вице-премьера, витебского губернатора и даже главы президентской администрации. В 2017-м он был назначен помощником президента и пропал из публичной политики. Для того, чтобы триумфально вернуться в 2024.

64-летний Косинец – потомственный врач. Родился в деревне Росский Селец неподалеку от родной деревни самого Лукашенко, однако с отличием закончил Витебский мединститут, в 34 года защитил в Москве докторскую диссертацию на тему «Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений при экстренных операциях на органах брюшной полости», а в 38 стал ректором своей альма-матер. Зарекомендовал себя как жесткий, требовательный, но при этом инициативный управленец.

Самостоятельной, отличной от генеральной линии политической позиции не проявлял, однако есть тревожные моменты. При нем в Витебске отказались устанавливать памятник княгине Ольге, однако установили монумент литовскому Ольгерду, а на гербе области появился известный всадник с мечом.

Голосовали за обоих практически единогласно. Из 1158 поданных бюллетеней против Лукашенко высказался только 1 делегат, а против Косинца – 10. Кстати, единственным голосовавшим против него, по словам самого Александра Григорьевича, была недавно переизбранная спикером Совета Республики Наталья Кочанова. Шутки, конечно, шутками, но осадочек после такого остается. Особенно, если учесть, что сегодня же он намекнул на то, что следующим президентом станет мужчина. Может, намек был на Косинца? Посмотрим.

В любом случае, скорого транзита власти недоброжелателям Лукашенко ожидать не приходится. На съезде он сделал на это весьма прозрачный намек.

«Я уйду на отдых только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: «Все» и когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь, который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью», — сказал Лукашенко собравшимся.

Поскольку представить, что эта аудитория способна сказать подобное, – сложно, счет президентских сроков Батьки может устремиться в бесконечность и быть ограничен только биологическими причинами.