14.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Оппозиция, Политика, Россия
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У Лукашенко впервые заговорили о возможном обращении «за помощью к России»


Белорусским майданщикам, не согласным с переизбранием Александра Лукашенко, лучше убрать националистические лозунги, поскольку в противном в стране поднимутся пророссийские силы.

Об этом в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет минский политолог Алексей Дзермант, считающийся близким к администрации президента Алесандра Лукашенко.

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«Власть пошла на встречу протестующим, несправедливо задержанные отпущены, извинились за случаи чрезмерного применения насилия. Теперь ждем ответа с их стороны, чтобы и от них не было эскалации насилия в ближайшие дни. Президент готовит обращение к народу», – отмечает эксперт.

По его словам, если протестующие захотят реванша и не сделают такие же шаги навстречу, ситуация может резко обостриться.

«Лозунги и символы национализма тоже лучше убирать, в противном случае появятся лозунги самоорганизации их оппонентов для защиты своего выбора, обращения за помощью к России и т.д.», – предупредил Дзермант.

Отметим, что даже после начала беспорядков официальный Минск, напротив, всячески разыгрывал тему вмешательства неких российских олигархов в президентские выборы в Белоруссию. Александр Лукашенко позиционировал себя как главного поборника суверенитета, заявляя, что отказывается разменивать его на экономические преференции Москвы.


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