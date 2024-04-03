У «Лукойла» везде проблемы – у Алекперова нос в табаке

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Американское информагентство «Блумберг» настаивает на том, что Болгарии необходимо заставить российский «Лукойл» продать свой нефтеперерабатывающий завод в Бургасе. Мол, это завершит переход страны «к союзникам по ЕС и НАТО и ознаменует резкий контраст с Венгрией и Сербией».

Приобрести «Лукойл Нефтохим Бургас», по мнению министра финансов Болгарии Асена Василева, должна «авторитетная международная компания из Европы, США или стран Персидского залива», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом «Блумберг» признает, что работники НПЗ, а там трудятся 1300 человек, отзываются с любовью о ЛУКОЙЛе.

Болгарский Минфин убежден, что компания уже ищет покупателя, хотя российские владельцы об этом не заявляли.

Власти Болгарии последовательно вытесняли Лукойл. Они досрочно расторгли 35-летнюю концессию с российской компанией на порт Росенец.

Также в декабре прошлого года Народное собрание Болгарии приняло предложение о контроле над «Лукойлом» в случае установления обстоятельств, которые угрожают национальной безопасности. В этом случае государство будет определять политику действий нефтеперерабатывающего завода, может быть даже остановлено производство.

Кроме того, София потребовала от российской компании незамедлительно выплатить дополнительный налог за три зимних месяца. Якобы деньги пойдут на пособия малоимущим семьям с детьми — €150 на ребенка.

Еще в прошлом году болгарский парламент запретил НПЗ экспортировать свою продукцию, а получать российскую нефть в качестве сырья — с 1 марта.

В январе 2024 года на завод в Бургасе поступало в среднем 70 тыс. баррелей нефти в сутки, но не было ни одного барреля российского сорта «Юралз», хотя в прошлом году туда ежедневно поступало 113 тыс. баррелей. Мощности по переработке «Лукойл Нефтохим Бургас» составляют 196 тыс. б/с. Официально «Юралз» замещают поставками из Ирака, где у Лукойла есть 75% долей в проекте «Западная Курна-2».

Эксперты полагают, что российский завод вынужденно занимается «невинными махинациями», выдавая за иракскую российскую нефть, под которую заточен «Лукойл Нефтохим Бургас». Такие же операции могут производиться с казахской нефтью. Лукойл сотрудничает с «КазМунайГаз» по разработке трех углеводородных месторождений и заявлял о готовности приватизировать один из казахских НПЗ.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков допустил, что падение объемов переработки может привести к росту цен на топливо в стране.

«Мы должны сделать так, чтобы Лукойл продолжал работу, чтобы не было шокового повышения цен», – сказал Денков.

Болгарские проблемы дополнили российские неприятности Лукойла. Его Нижегородский НПЗ, один из крупнейших в РФ, из-за аварии в январе полностью остановил одну из двух установок каталитического крекинга, ключевых для производства бензина. Причиной стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. Вторая установка каткрекинга сломалась в конце декабря, но с тех пор была перезапущена.

Вслед за этим последовали атаки украинских дронов на НПЗ. В ночь со 2 на 3 февраля этого года прилетело по «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в Волгограде. А утром 12 марта дрон со взрывчаткой атаковал нефтезавод «Лукойл» в Кстовском районе Нижегородской области.

По слухам, компания прорабатывает возможность поставок бензина из Белоруссии в объёме 30-50 тысяч тонн в месяц. Длительность поставок будет зависеть от сроков ремонта Нижегородского НПЗ.

Однако все эти трудности не помешали владельцу Лукойла Вагиту Алекперову стать богатейшим среди бизнесменов России. По подсчетам «Форбс», за минувший год его состояние увеличилось на $8,1 млрд — с $20,5 млрд до $28,6 млрд.