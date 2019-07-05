У Ляшко грозят Зеленскому кровавым Майданом

05.07.2019, Киев, Владимир Гладков

При Советском Союзе на Украине добывали огромное количество газа, однако с приходом «независимости» отрасль захирела, все прибыли выкачивают в свой карман олигархи и вороватые чиновники.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады депутат от «Радикальной партии» Олег Куприенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 1979 году, когда я учился в девятом классе, Украина за год добыла 68 миллиардов кубов газа. Куда это делось? Началась независимость, и каждый год у народа газа всё меньше и меньше, а в карманах олигархов всё больше и больше.

Украинского газа хватает для наших людей, и даже остаётся немало. Конституция говорит – недра принадлежат народу. Уважаемое государство, отдай народу то, что ему принадлежит по цене пускай не себестоимости, но наценкой, как в магазине, – 20%.

А сколько он стоит? …Отдайте хотя-бы по три тысячи (гривен за тысячу кубометров газа, – ред.), но говорят: «Нет, мы будем отдавать вам по восемь», – отметил нардеп.

Куприенко пригрозил, что, если новое руководство Украины не понизит тарифы, народ выйдет на новый, более кровавый Майдан.

«Уважаемый Кабмин, вы создали «Нафтогаз», посадили туда Коболева, у которого зарплата два миллиона гривен в один рабочий день. Где вы такое видели на Украине? Выплатил себе премию в полтора миллиарда гривен, а это КамАЗ с прицепом, если стогривневыми купюрами…

Кого вы дурите? Людей, потому что пока что они молчат и терпят. В 2004 и 2014 годах Украина показала, что такого терпеть не будет. Будем ждать 2024 года? Но в 2004 был мирный протест, а в 2014 полегла «небесная сотня», началась война, кровь, смерти. Мы дождёмся 2024 года? Нет, мы придём на выборы и выберем тех, кто борется за народ», – окончил спич радикал.