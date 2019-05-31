У Ляшко хотят признать Минские соглашения «неконституционными»

31.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Отсутствие у нового президента Владимира Зеленского достаточного энтузиазма к продолжению милитаристской линии своего предшественника Петра Порошенко «приведет Украину к краху»..

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной Рады заявил депутат от «Радикальной партии» Виктор Вовк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Новый президент Зеленский сразу столкнулся с ответственными международными вызовами. Вчера он и министры иностранных дел Германии и Франции думали, как оживить Минский процесс и реанимировать Нормандский формат для достижения мира. Мы снова услышали старую и сыгранную порошенковскую карту. Продолжение Зеленским слабой политики президента Порошенко – это дорога в никуда, из-за неё Украина уже имеет сегодня крайне слабые международные позиции как жалкая попрошайка.

Команда Олега Ляшка настоятельно советует Зеленскому не быть заложником наследства Порошенко, и не быть зависимым слабаком, не бояться открыто заявить о смерти Минских соглашений, не бояться требовать изменения переговорного формата с Минского и Нормандского на Будапештский, как это обещал кандидат Зеленский во время избирательной кампании. Не бояться недовольства мировых лидеров, защищая права украинского народа, и напомнить странам-гарантам об их обязанностях по Будапештскому меморандуму», – призвал он.

Также Виктор Вовк сообщил, что подал в Генпрокуратуру депутатский запрос с требованием признать Минские соглашения противоречащими украинскому законодательству.

«Сегодня был озвучен мой депутатский запрос в Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований относительно грубых нарушений Конституции и законодательства Украины, и совершения преступлений при составлении, исполнении и законодательной имплементации Минских соглашений. В запросе приведён правовой анализ, свидетельствующий о правовой никчёмности Минских соглашений, которые не имеют никакой юридической силы согласно Конституции и законодательству Украины и международным правом.

Я заявил о совершении бывшим президентом Порошенко и министром Климкиным преступления злоупотребления властью и служебным положением, а именно совершения противоправных действий по незаконному подписанию и исполнению нератифицированных парламентом и не конституционных Минских соглашений, а также внесения в Верховную Раду законопроектов относительно принятия этих соглашений», – добавил радикал.