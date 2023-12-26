«У людей кончились деньги» – офицер ВСУ жалуется, что стало тяжело собирать на оружие

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На второй год войны против России украинские подразделения всё ещё вынуждены самостоятельно закупать беспилотники, клянча на них деньги везде, где только можно.

Об этом в эфире телеканала «Днепро ТВ» заявил начальник службы авиации 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целевым и адекватным распределением дронов есть проблемы. Государство нам даёт, но меньше, чем нам надо, потому мы привлекаем благотворительные фонды, сборы, блогеров, которые помогают нам собирать деньги. И мы покупаем эти крылья сами. У нас недавно закрылся сбор, мы собрали семь с половиной миллионов гривен на покупку одного комплекса «Лелека 100», – сказал Самовар.

Он пожаловался, что при этом и приходить денег со сборов стало – куда меньше.

«Конечно, люди начали меньше донатить. Война длится уже почти два года, и у людей кончились лишние деньги, которые они могут потратить на ВСУ. Потому – да, намного меньше стали донатить», – добавил офицер.