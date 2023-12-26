«У людей кончились деньги» – офицер ВСУ жалуется, что стало тяжело собирать на оружие

Вадим Москаленко.  
26.12.2023 17:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На второй год войны против России украинские подразделения всё ещё вынуждены самостоятельно закупать беспилотники, клянча на них деньги везде, где только можно.

Об этом в эфире телеканала «Днепро ТВ» заявил начальник службы авиации 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На второй год войны против России украинские подразделения всё ещё вынуждены самостоятельно закупать беспилотники,...

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«С целевым и адекватным распределением дронов есть проблемы. Государство нам даёт, но меньше, чем нам надо, потому мы привлекаем благотворительные фонды, сборы, блогеров, которые помогают нам собирать деньги. И мы покупаем эти крылья сами.

У нас недавно закрылся сбор, мы собрали семь с половиной миллионов гривен на покупку одного комплекса «Лелека 100», – сказал Самовар.

Он пожаловался, что при этом и приходить денег со сборов стало – куда меньше.

«Конечно, люди начали меньше донатить. Война длится уже почти два года, и у людей кончились лишние деньги, которые они могут потратить на ВСУ. Потому – да, намного меньше стали донатить», – добавил офицер.

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