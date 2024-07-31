У Мадуро нашелся внезапный защитник в ЕС. Угадайте с трех раз – кто?

Сергей Рыжов.  
31.07.2024 12:46
  (Мск) , Москва
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Венгрия, Венесуэла, Выборы, Дзен, Дипломатия, ЕС, Политика, Скандал


Европейская версия издания Politico  пишет, что Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выборах в Венесуэле.

Издание пишет, что ЕС так и не смог выступить единым фронтом по спорным выборам в Венесуэле после того, как Венгрия наложила вето на заявление, в котором выражалась обеспокоенность предполагаемыми «недостатками и нарушениями» в голосовании и содержался призыв к большей прозрачности.

Европейская версия издания Politico  пишет, что Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выборах в...

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В результате, «понимая, что Венгрия, скорее всего, останется непреклонной»,  верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель, вместо того, чтобы искать поддержки у 27 стран-членов ЕС, был вынужден опубликовать заявление лишь от своего имени.

В нем говорится, что «достоверные сообщения внутренних и международных наблюдателей указывают на то, что выборы были омрачены многочисленными недостатками и нарушениями».

«Данные, которые (венесуэльская) оппозиция предоставила общественности, свидетельствуют о радикально отличных результатах от тех, которые объявили власти страны… До тех пор пока протоколы голосования не будут обнародованы и проверены, уже объявленные результаты выборов не могут быть признаны», — говорится в заявлении Борреля.

Издание отмечает, что вето Венгрии подчеркивает фундаментальный недостаток внешней политики ЕС, согласно которому решения — включая потенциальные будущие санкции против Венесуэлы — должны быть единогласно согласованы между 27 странами-членами.

Некоторые страны, такие как Германия, выступают за принятие внешнеполитических решений квалифицированным большинством.

Издание утверждает, что ему не удалось оперативно связаться с венгерским правительством, чтобы получить комментарий относительно мотивов наложения вето.

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