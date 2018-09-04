04.09.2018, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Донбасс, Украина
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У майданщиков не будет ни малейшей угрозы на выборах



Жители подконтрольной Киеву части Донбасса не горят желанием принимать участие в выборах президента Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного прозападным Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Всего 36% из опрошенных на Донбассе респондентов намерены участвовать в выборах.

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Основной аргумент отказа от участия в выборах – отсутствие кандидата, за которого стоило бы проголосовать.

Жители Донбасса заявили социологам, что не верят в то, что выборы будут проведены честно (62% среди тех, кто не намерен голосовать).

Опрос был проведен совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 22 августа 2018 года.

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