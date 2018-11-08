У майданщиков очередной раздрай – запутались, кто из них агент Кремля

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

В среде майданщиков очередной раздрай. Причиной для нового конфликта стало заявление бывшего депутата Рады, Тараса Черновола в том, что вершиной айсберга «кремлевской агентуры» на Украине являются братья Найемы – депутат ВР Мустафа и юрист Маси.

Об этом в эфире телеканала «Прямой», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший соратник свернутого Виктора Януковича, депутат ВР прошлых созывов Тарас Черновол, сегодня обслуживающий интересы президента Порошенко.

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По словам политика, Найемы все время копают против власти, работая на деньги олигарха Сергея Курченко, которого называли «кошельком Януковича.

«Примерно полтора года назад, когда шла вся эта эпопея о возвращении полутора миллиардов, определенная группа лиц, я убежден, за грубые деньги от команды Януковича и при помощи Курченко дискредитировали саму идею возвращения, старались вернуть следствие, добиться определенных материалов, которые этого не допустят. После того – дело Ноздровской, вспомните, как оба брата Найема как копытами рыли землю, что они превращали дело погибшей адвоката, хорошего человека, что они превратили – провалили все их дела.

После того, как Луценко зацепил дела Фирташа, я тогда сразу сказал – ждите, сейчас начнется атака. Атака началась, покусывали, ждали, когда появится за что зацепиться. Зацепились сейчас за дело Гонзюк, бросились. И это та вершина айсберга, в которой на вершине стоят братья Найемы, которые постоянно хотят подкопать. И у меня есть предположение, чтобы не иметь судебного иска, сразу скажу – у меня нет доказательств, но у меня есть предположение, что не за просто так. Это откровенная агентура и откровенные наемники», – заявил Черновол.

В свою очередь, Мустафа Найем в своем блоге назвал Черновола «живым ботом» и заявил, что нынешнее окружение президента работает по кальке беглого главы государства Виктора Януковича.

«Фабрика ахинеи заработала на полную мощность. Живой бот администрации президента Тарас Черновол в эфире «Прямого» заявил, что на вершине айсберга агентуры Кремля в Украине стоят братья Найемы. (Говорят, от этих слов Виктор Медведчук нервно закурил в коридоре.). Вообще, у этих идиотов ничего не меняется: все, кто не с ними – или сумасшедшие, или шпионы. Американским агентом я уже был. При Януковиче. Чем это закончилось, мы помним. Ребята, ну нельзя красть все. Вы хоть темники свои пишите», – написал Найем.

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