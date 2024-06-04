У массового задействования F-16 на Украине есть одна непреодолимая сложность – Васильев

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Десятки самолетов F-16 ситуацию на линии боевого столкновения не изменят. Для этого нужно выйти на сотни самолетов, что чревато прямым официальным обвинением в нападении на Россию, подтвержденным в ООН.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» инженер-ракетчик, автор телеграм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Второй вариант применения – если им дадут в товарном количестве американские управляемые авиабомбы JDAM и французские Hammer. Они достаточно точные, эффективные, но вопрос, конечно, в количестве. Они смогут тоже немало «крови попить», замедлить наше наступление. Но кардинально можно изменить ситуацию, если с военной точки зрения посмотреть, только в том случае, если поставка будет не десятками, а несколько сотен этих F-16. Тогда они смогут выделить какое-то количество на активные воздушные бои и обеспечить воздушный зонтик для своих войск. Но по факту такое количество самолётов – это уже прямое втягивание, прямое участие контингента НАТО. Поскольку Украина физически не найдёт столько техников, а на один самолёт надо до 30 человек, и если там будет пара сотен машин, то это уже контингент в тысячи человек», – пояснил эксперт.

По его словам, если Россия официально объявит о военной агрессии одной из стран НАТО, поскольку её военнослужащие используются для ударов по российской территории, 5 статья в этом случае не действует.



«И это причина этих всех юридических страхов и боязни ударов по России. Грубо говоря, будет заявление России, причём официальное уведомление в ООН, что на нас совершила нападение, допустим, Польша. И есть подтверждение, что их военнослужащие в этом участвуют, напали с территории Украины. После такого, когда будет созыв НАТО, страны, которые не хотят воевать, к примеру та же самая Венгрия, начнут голосить, что тут 5-я статья не катит, мы выразим все дружно озабоченность, но физически вписываться за страну, которая сама инициировала, никто не будет», – подчеркнул Васильев.