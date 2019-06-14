У Медведчука на Украине теперь одним телеканалом больше

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине – новый передел медиа-рынка. На этот раз речь идет о расширении медиа-империи кума Владимира Путина, политика Виктора Медведчука. 14 июня 2019 года бизнес-партнер Медведчука и нардеп от Оппозиционного блока Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала ZIK – компаний “Мост ТВ” и “ТРК “Новые коммуникации”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: “112 Украина”, NewsOne и Zik.

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“Получив ZIK, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива. И этот актив называется информационный медиахолдинг “НОВОСТИ”. Именно для его развития и управления я пригласил одного из сильнейших медиапродюсеров страны – Алексея Семенова”, – заявил Козак.

Ситуацию с телеканалом прокомментировала на своей страничке в соцсети журналистка киевского либерального издания “Новое время” Кристина Бердинских.

“Сочувствую коллегам с телеканала. Бизнес-ренессанс кума начался года 4 назад. И всё это объяснялось войной и его исключительной ролью. Теперь 112, NewsOne и ZIK – это медиахолдинг “Новини”.

Генеральным продюссером холдинга стал Семенов, который после поражения Петра Порошенко на выборах уволился из телеканала его команды “Прямой”. Хотя по бумагам “Прямой” – это канал экс-регионала Макеенко, а не людей Порошенко. Но все ж всё знают.

Самая жесть же начнется, когда Медведчук станет депутатом Рады.

“Прямому” прогнозирую значительное сокращение бюджета после парламентских выборов. До выборов канал нужен конечно же. А ЗИК-у много Медведчука в новостях и всякого другого трэша”, – пишет журналистка.