У Медведчука рассказали, как, «устранив причины», покончить с ЛДНР

17.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Донбасс якобы готов вернуться в состав Украины, если восстание 2014 года в Донецке и Луганске будет признано Киевом справедливым ответом на государственный переворот, устроенный майданщиками.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил депутат Верховной рады, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин при этом дал понять, что подобное признание справедливости действий жителей Донбасса вряд ли будет принято в Киеве или кураторами в Вашингтоне, поскольку и украинская, и американская верхушки обогащаются на военном конфликте в ЛДНР.

«Проблема в том, что украинская власть работает не на украинское государство, не на украинский народ, а на иностранных аферистов. Они грабят Украину, они выкачивают деньги из украинского бюджета, они выкачивают деньги из американских налогоплательщиков, они выкачивают деньги из Евросоюза.

Рассказы о «страшных русских», которые сейчас нападут, преследуют одну цель: создать предпосылки и поводы для того, чтобы попросить для себя еще больше денег. Для того, чтобы эти деньги завезти в Украину, через черные схемы вывезти их в офшоры и там разворовать», – заявил Кузьмин.

«Посмотрите на бюджет стран НАТО: в 2014 году, когда началась эта конфликтная история на Донбассе, он составлял 200 млрд. долларов. За это время бюджет НАТО вырос до 300 миллиардов долларов. На 100 миллиардов долларов – на военные расходы в связи с этим конфликтом.

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Джулиани открыто говорит, что «американские налогоплательщики направляют финансовую помощь в Украину на борьбу с российской агрессией, на борьбу с коррупцией». Эти деньги заходят на Украину и через черные схемы выводятся, разворовываются. Эти деньги присваивают американские аферисты и украинские олигархи. Бюджет Министерства обороны США в 2014 году составлял около 600 млрд. долларов, а на сегодняшний день – почти триллион долларов. И все под видом «Русские идут!», «Надо помочь Украине!».

Зачем им оканчивать войну на Донбассе? Это же так выгодно для всех. Они стали все очень богатыми людьми.

Что касается конфликта на Донбассе, то президент Зеленский, когда говорил, что его прекратить очень просто, был, на самом-то деле, прав. Конфликт на Донбассе прекратить очень просто.

И для того, чтобы Минские соглашения заработали, нужно совсем немного – нужно украинской власти дать правовую оценку действиям как донецких и луганских «сепаратистов», так и украинской власти, которая действовала в 2014 году.

И тогда получим ответ на вопрос «А что же такое ДНР и ЛНР?»: это сепаратистское образование, созданное с целью оторвать у Украины кусок территории и создать новое государство, или это отчаянная попытка дончан и луганчан защититься от антиконституционного государственного переворота в Киеве? Это сепаратистское правление или это самооборона против государственных преступников, захвативших власть в Киеве?», – рассуждает Кузьмин.

«Власть действующего украинского президента Зеленского, парламент и комитет по интеграции Донбасса должны собраться и изучить вопрос функционирования, создания ДНР и ЛНР. После установлений причин конфликта на Донбассе и этих квази-государственных образований – эти причины необходимо устранить. И как только будут установлены причины, Донбасс вернется в состав Украины», – констатирует бывший заместитель генерального прокурора.