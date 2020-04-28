У Медведчука решили манить Донецк статусом «второй столицы Украины»
Работающий на канала Виктора Медведчука украинский телеведущий Вячеслав Пиховшек полагает, что спустя шесть лет обстрелов Донецк можно было бы отговорить от идеи воссоединения с Россией, предложив взамен статус «второй столицы Украины».
Такую идею Пиховшек озвучил в беседе с еще одной сторонницей украинского статуса Донецка – бывшей «регионалкой» Еленой Бондаренко, которая отказалась поддержать своих земляков и предпочитает жить в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Пиховшека, за последние без малого 50-т лет Киев превратился из столицы в город, который не может быть центром никакого государства. Здесь произошла смена национального состава и, как следствие, – столичного менталитета населения.
«Киев начал меняться в 1972-м году. Говорят, что именно в тот момент была разрешена массовая миграция евреев из Киева. Образовались пустые квартиры, которые продавали и, естественно, кто-то их покупал. Вот в этот момент поменялся демографический состав Киева, и мы можем видеть, что Глузман – это одно, а Левко Лукьяненко, покойный, – это другое. Но вот как-то так это произошло. Во всяком случае, этот город сейчас не демонстрирует совершенно ничего такого, что тянет на столицу Украины, что тянет на столицу любого государства. Харьков – да, демонстрирует. Себя блюдет, умеет что-то поддержать», – заявил Пиховшек.
По его мнению, за пример может быть взята Южно-Африканская Республика, где органы государственной власти располагаются в разных городах:
«Я вообще считаю, что один из вариантов того, как может развиваться Украина, нам сейчас демонстрирует Южно-Африканская Республика, вернее, долгие годы демонстрирует. Там две столицы – Йоханнесбург и Претория. Получилось это чисто исторически, из-за того, что нужно было успокоить одну часть страны и другую. И ничего, научились. Полгода правительство живет в одном городе, полгода в другом.
Сейчас это может казаться фантастикой, но если бы было две столицы, одной из которых был бы Донецк, может быть, это хотя бы как-то сбалансировало страну. Потому что внутри этого дела, о котором мы говорим, живет тотальное желание западноукраинских ребят, которые приехали в Киев толпой и сделали государственный переворот, и тотальное нежелание, может быть, за исключением Донецка, нежелание восточной Украины этому сопротивляться», – сказал Пиховшек, позабыв, что руководство ДНР уже давно декларирует необходимость воссоединения с Россией, что не предполагает участия ни в каком украинском самостийном проекте.
Спасибо!
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