У меджлисовцев отберут незаконно присвоенную землю

08.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Генпрокуратура Российской Федерации оспорила в суде передачу 14 земельных участков в Симферопольском районе меджлисовцам.

Об этом на своем сейте заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о земельном массиве в микрорайоне Фонтаны, где еще в украинское время должны были строиться многоэтажные дома для репатриантов, однако члены запрещенного в РФ Меджлиса «попилили» участки между собой.

«Некоторые теневые дельцы от власти и активные функционеры запрещенного в РФ меджлиса, рассказывающие о своей борьбе за права крымских татар, в нарушение Генерального плана города незаконно разделили массив на 14 участков и предоставили заинтересованным лицам под ИЖС. Затем все эти участки были сформированы в два больших участка, которые как по мановению волшебной палочки стали собственностью двух коммерческих структур, а про жилищное строительство и зеленую зону решили «забыть». Но теперь справедливость восторжествовала – уже проходят суды по возвращению земли в собственность города», – заявил Бальбек.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что собственность Меджлиса в Крыму будет национализирована.