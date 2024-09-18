Нацисты вновь выволокли на свет божий «русский паспорт» мэра Одессы Геннадия Труханова.

Несмотря на то, что слухи о наличии у оного «сепарского документа» ходят уже 10 лет — с начала мэрской карьеры Труханов не спешил их опровергать.

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В 14-м году политическое ристалище Одессы опустело — адекватные люди, лидеры мнений или погибли 2 мая, или были арестованы, или уехали. И остался он один «такой красивый», в которого те же куликовцы просто плевали, ведь высовываясь на трибуну, он предлагал тысячам одесситов расходиться и «закрывать лавочку под названием антимайдан».

Однако туповатый электорат, аморфный и «хатаскрайний», но который при этом не любит Бандеру, принципиально не говорит на мове, думает, что до сих пор живет в СССР — это был именно его электорат.

Поэтому наличие русского паспорта лишь прибавило Труханову голосов на выборах.

Что было дальше, повторять не буду — из заметок о тысяче и одном предательстве Трухановым русских людей, которые выходили на ПолитНавигаторе, можно составить многотомник. Однако с первых дней СВО и по сегодняшний день он раздал десятки интервью — как местным, так и зарубежным журналистам, в которых прямо-таки кричал «У меня нет русского паспорта!» и вообще «я хохол». Масса гестаповских органов (на Украине они почему-то называются правоохранительными) тоже проверили Геннадия Леонидовича и обнаружили все что угодно — от коррупции до хищений и злоупотребления властью… вот только русского паспорта так и не нашли.

А намедни «вона как» получилось. Цепной пес Зеленского — гауляйтер Олег Кипер, стал забрасывать Киев доносами «Труханов отказывается выполнять законы о декоммунизации и деколонизации». Еще и ураган по Одессе пронесся, парализовавший город — улицы и дома залиты, транспорт плавает, дождевая вода в ливневки не уходит.

Но на ковре у гауляйтера Геша ничего лучше не придумал, как заявить, что какую-то там главную канализационную трубу миллионника (ну не знает чувак как это называется, поэтому вышла взаимная «битва титанов») попало «мусорное ведро с тряпками», отсюда и кирдык — третий по величине украинский город затопило. Кипер же словно дожидался прокола (любого) и пообещал отомстить.

В аккурат на следующий день все местные паблики, именуемые в народе эсбэушными помойками, курируемые нацистами и прочие агитплощадки вышли со следующим текстом:

«У мэра Одессы Геннадия Труханова нашли доказательства наличия российского паспорта. И, вероятно, Геннадий Труханов оформлял российскую банковскую карту в преддверии полномасштабного вторжения. А именно 9 февраля 2022 года. Очевидно, для перевода средств за сдачу Одессы, но что-то пошло не так. Старого сепаратиста и гражданина России пришло время выносить из Одессы».

Труханов мигом ответил:

«Наша песня хороша и нова — начинай сначала. История с моим якобы «российским гражданством» тянется с 2014 года, когда я впервые выдвинул свою кандидатуру на должность мэра Одессы. В течение этого времени появляются какие-то сканы, фотографии и «выдержки». Все соответствующие правоохранительные структуры уже неоднократно давали официальный ответ: «Геннадий Труханов не имеет российского гражданства». Адекватным людям эта тема уже надоела. Всем остальным напомню: для проверки таких данных существуют соответствующие государственные и правоохранительные органы. А не блогеры».

А блогеры, к слову, просто перепечатавшие чей-то темник, уверяют, что копии документов с компроматом на Труханова передали им… «некие источники в РФ».

Об одном пока можно сказать точно — под Трухановым вновь зашаталось кресло. И, учитывая стратегическое значение Одессы, усадят в это кресло того, кого нужно Киеву. Наплевав на все якобы демократические процедуры вроде выборов — какие ж выборы во время войны?!

А в целом надоело уже заканчивать заметки про Труханова словами «Ну что, Геша, помогли тебе твои новые друзья-нацисты?». Зря, что ли, вместо того, чтобы чинить ливневку, вышиванки от Версаче покупал?..