«У меня есть кабачок». Сексуальная Морковка произвела фурор на полтавском ТВ

07.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Ведущая прогноза погоды на телеканале «Полтавское ТВ» Александра Морковка поразила зрителей телеканала своим образом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», девушка появилась в кадре в обтягивающем спортивном топе и лосинах, а также с голым животом.

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Под интернет-трансляцией на одном из видеосервисов пользователи опубликовали неоднозначные комментарии.

«Я не против сделать овощное рагу с этой морковкой. У меня есть кабачок», – пишет Mike Creative.

«Ухх, какая хорошая программа! Когда такая спортсменка погоду оглашает, то веришь беспрекословно! Спасибо, Морковка», – добавляет Андрей 111.

«Следующий выход ждём в костюме Евы! (по просьбе трудящихся). Отличный ход», – пишет Виктор Кушниренко.

При этом, не всем понравился образ Морковки. Некоторые раскритиковали ее за чересчур откровенный наряд и позы.

«Бордель да и только! Что у нас с телевидением происходит? Куда катимся? Вы уже голышом выпускайте их, пусть голым задом вертят на весь экран, стыдоба», – нервничает Василий Сторож.

«Ужас! Девочка, ты смотрела на себя в зеркало? Ты вышла погоду рассказать или показать себя, и покрутить, что у тебя что-то есть, лучше чем у других:? Это не новость – смотреть на то, что ты ходишь и выгибаешься. Ты не погоду вышла рассказать а себя показать», – пишет Надежда.