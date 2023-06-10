У меня есть очень серьёзные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия — Пригожин

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что главной личной амбицией считает будущее Великой России. Соответствующий комментарий опубликовала его пресс-служба.

Евгений Пригожин, отвечая на обвинения в том, что он достигает личных амбиций за счет участия в специальной военной операции, обратил внимание, что главной целью его трудов является исключительно построение Великой России. Более того он призвал не ассоциировать свое имя со взятием Бахмута и подчеркнул, что этой победы достигли бойцы ЧВК «Вагнер», в том числе и ценой своей жизни.

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«У меня есть очень серьезные личные амбиции, чрезмерные личные амбиции, чтобы жить в стране под названием Великая Россия. Потому что Великая Россия – это страна, которая диктует условия всему миру, а не течет вяло по течению в темную пучину, в бездну, на поводу у зажравшихся бюрократов и глубинного государства, которое ее расхищает и разворовывает. Поэтому личные амбиции у меня были, есть и будут», – заверил Пригожин.

Глава ЧВК «Вагнер» считает, что сегодня самое время трудиться во благо будущего страны, а не мусолить уже не один день вопрос его амбиций.

«И поэтому личные амбиции – это Великая Россия», – отметил он.

Евгений Пригожин также призвал прекратить раскол и объединиться во благо Великой России и Великой Победы.