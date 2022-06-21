«У меня есть опыт» – известный продюсер взялся сделать полуостров Крым международной альтернативой Евровидению

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Российский продюсер Иосиф Пригожин предложил учредить международный музыкальный фестиваль по аналогии с «Евровидением» и проводить его в Крыму.

За эту идею уже высказалась глава администрации Ялты Янина Павленко, а народная артистка Надежда Бабкина уже везет в Крым свой фестиваль-марафон «Песни России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагаю сделать это в Крыму, там курортное место, – рассказал Пригожин о своих идеях по организации фестиваля в эфире радиостанции «Говорит Москва». – На отдыхе у людей всегда больше желания пойти на мероприятие. Крым к этому предрасположен. Я знаю, как сделать так, чтобы все европейцы и американцы приняли участие в нашем конкурсе. У меня есть опыт».

Глава администрации Ялты моментально отреагировала на предложение Пригожина, предложив городские площадки для его проведения.

«Приглашаю в Ялту! Эта настоящая фестивальная столица нашей Родины – в свое время зажгла множество звезд отечественной эстрады! – напомнила Павленко. – Нам нужен честный конкурс, открытый для всех стран мира, где правит бал не политика, а исключительно талант. Такой, каким задумывалось «Евровидение», но давно перестало быть…».

Сама идея проведения молодежного песенного конкурса в Ялте не нова. В 70-е годы прошлого века на Южном берегу проводили всесоюзный конкурс «Крымские зори», который вывел на большую сцену многих «звезд» эстрады. Попытка его возрождения была в 2013 году, но конкурс был региональным и не имевшим большого резонанса.

Уже после вхождения Крыма в состав РФ тогдашний министр культуры региона Арина Новосельская вела переговоры о всероссийском фестивале с российским композитором и продюсером Игорем Крутым. Кроме того, обсуждался переезд в Крым конкурса молодых исполнителей «Новая волна». Однако из-за санкций участники подобных фестивалей могли потерять возможность выступать за рубежом и участвовать в международных конкурсах.

Теперь, когда санкции касаются всех, кто публично не отрекся от своей Родины, проведению масштабного фестиваля в Крыму ничего не мешает. Тому подтверждением – фестиваль-марафон «Песни России», который в Крым везет автор и художественный руководитель форума, директор Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина.

Проект стартует 25 июня концертом на площади Ленина в Симферополе и продолжится на концертных площадках Феодосии, Красногвардейского, Евпатории, Керчи, Ялты, Раздольного, Первомайского, Белогорска и Бахчисарая. В марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных уголков России, в том числе хоровые, танцевальные, вокальные народные ансамбли, коллективы художественной самодеятельности и ведущие солисты.