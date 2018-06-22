22.06.2018, Москва, Елена Острякова

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«У меня над реактором небо светится»: ЧП на украинских АЭС

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России удалось перехватить переговоры сотрудников украинских АЭС, которые сообщали начальству об аварийных ситуациях после загрузки американского ядерного топлива в советские реакторы. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Евгений Сатановский.

«Тут не получится оставаться в стороне от ситуации, когда у людей все настолько хорошо с технологиями, что они пытались американское топливо загрузить в советские реакторы. По перехвату разговоров руководство станций говорило: у меня тут над реактором небо светится. Это уже красная опасность», – сказал Сатановский.

По его словам, потенциальную опасность представляют также украинские предприятия химпрома и контрабанда оружия на Ближний Восток, которая непрерывным потоком идет из Незалежной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не провокация на Донбассе, а текущая ситуация может потребовать немедленного вмешательства. Помимо гипотетических попыток Украины вернуть ядерное оружие, есть АЭС, находящиеся в безобразном состоянии. Любой блок может превратиться в новый Чернобыль. Это опасный вариант, который затронет и нашу территорию, и территорию Белоруссии», – сказал Сатановский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», американская компания Westinghouse еще со времен «оранжевой революции» пытается захватить рынок ядерного топлива Украины, лоббируя «экспериментальную» эксплуатацию своей продукции, вытеснив оттуда российских конкурентов – ТВЭЛ.

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