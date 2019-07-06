«У меня погиб друг. Я не прощу этой твари – Парубию»

06.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Для жителей Украины задачей номер один на предстоящих выборах является не допустить прохождения в новую Верховную Раду партии Петра Порошенко, в избирательный список которой записались должностные лица, совершившие кровавые преступления, надеющиеся избежать уголовного преследования, спрятавшись за депутатской неприкосновенностью в новом парламенте.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом говорится в обращении к избирателям экс-депутата Верховной Рады от Херсонской области Алексея Журавко.

«Вы знаете, что полным ходом в Украине идет избирательная кампания. В ней участвует партия зла, ненависти, раскола, трагедии, сокращенно «ПЕС» (Партия «Европейской Солидарности»).

Первым в списке идет Кровавый Кондитер (Петр Порошенко). Вторым в этом списке, не менее страшный, чем Кровавый Пастор – Турчинов, размещен Парубий. Он же являлся в дни госпереворота 2014 года Комендантом Самообороны Майдана. Именно этот человек, но его человеком назвать нельзя, знает, что на самом деле происходило на Майдане, кто на самом деле расстрелял своих же майдановцев.

Именно этот, неадекватный, со справкой о психической неполноценности, завозил на Майдан и сопровождал снайперов. В этой бойне на Майдане погибло свыше ста только майдановцев, свыше двадцати бойцов «Беркута», а еще неизвестно, сколько же на самом деле погибло людей.

Я знаю, что эта мерзость, как «Палубий», в этом участвовал, и знал, что там на самом деле происходило. Ему этой трагедии стало мало. Он решил усовершенствоваться и пошел дальше. Он, как предводитель «СС-Гестапо», только уже 21-го века, поехал в Одессу еще накануне 2-го мая 2014 г., поддерживать нацистских шакалов, которые восстали из пепла. Там он вручил на блок-посту десятки бронежилетов известному позднее убийце людей у Дома профсоюзов сотнику Миколе, который по непонятным причинам, позднее, просто сдох. Есть мнение компетентных людей, что его убрали свои же, как нежелательного, для них самих свидетеля.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Это видео «радости» вручения бронежилетов защитникам от «ватников» облетело весь мир. Из него видно, как Парубий мерзко говорит сотнику Миколе: «Мы оставим на ваш блок-пост 20 бронежилетов, чтобы люди чувствовали хоть элементарную защиту… Вся Украина смотрит на вас, как вы тут на передовой…».

К сожалению, 2-го мая 2014 года Одессу, можно сказать, сожгли. В Доме профсоюзов карательные подразделения «СС-гестапо» Парубия сожгли заживо людей, которые были не согласны с государственным переворотом и приходом нацистской коричневой наволочи. Именно там сгорело 48 человек. Говорят, что эта цифра гораздо больше.

У меня там погиб друг. Я не прощу этой твари – Парубию, глумления над Одессой и одесситами. Уверен, что и Одесса не простит ему, и Украина также не простит.

После этих страшных событий этот СС-гестаповец 21-го века начал подниматься по карьерной лестнице ввысь. Он стал председателем парламента Украины. Мне, как бывшему народному депутату, стыдно, что эта мерзость села в кресло председателя высшего законодательного органа моей любимой страны.

Он, как СС-гестаповец современного века, продолжил глумиться над законами, над Конституцией. Под его предводительством были приняты самые идиотские, тупые законы. И были введены в действие.

Именно эти законы привели к расколу страны, упадку экономики и хозяйства, хаосу, беспределу, бандитизму, к ссоре с нашими соседними странами и международным сообществом. Именно под его предводительством был принят 07.12.2017 г. закон о продолжении войны. Вот слова Парубия: «…прошу голосовать… бюджет обороны, бюджет безопасности, бюджет воюющей страны».

Он продолжал кровавое дело – убивать наш народ, народ Украины! И сейчас он это продолжает делать. Вот он – самый главный эсесовец в законотворческом органе. Он проводит через парламент самую страшную политику геноцида в Украине.

Его место на скамье подсудимых, а не в парламенте. После вынесения судебного приговора, он должен сесть в тюрьму на пожизненный срок. Этот человек гораздо страшнее уже даже своего подельника – выродка Турчинова, который начал войну. А этот, эсэсовец-садомазохист, продолжает ее и проводит тихую войну уничтожения всей Украины.

Парубий! Тебе также никто не забудет погибших детей Донбасса! А их свыше двухста. Свыше тринадцати тысяч граждан тебе также никто не забудет. Разрушенный Донбасс тоже тебе никто не забудет. Конвейер гробов, которые идут на Украину тоже никто не забудет. Ты, мразь эсэсовская, сегодня встал с пепла той страшной Великой Отечественной войны. Напоминаю, именно после этой войны, в 1946 году, всю вашу фашистскую мерзость судили на Нюрнбергском процессе. Так что и над тобой состоится суд!

Я описал всего лишь малую часть тех страшных преступлений, которые Парубий совершил против собственного народа.

Украинцы! Таких подонков у Петра Порошенко, как и он сам, в списке его партии и мажоритарщиков от его партии, очень много. Давайте все сделаем, чтобы неадекватные люди не прошли в парламент. Их место там, где небо в клеточку.

Не голосуйте за кровавых ПСОВ Партии «Европейская Солидарность» и за саму партию.

Украинцы! Все в ваших руках! Выбор именно за вами! Хотите ли вы жить в нищете, в вечной войне, или же в мире, процветании?» – говорится в обращении Журавко.