Западная Украина усеяна могилами, где похоронены ВСУшники, погибшие в войне с Россией.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил иванофранковский литератор Мирослав Лаюк, с 2022 года работающий в качестве военного репортера.

«Часто слышу: мол, те, кто живет в областях на западе Украины, не могут знать, что такое война. Здесь можно предложить проехаться мимо кладбищ в маленьких селах и обратить внимание на количество флагов на могилах. Это поражает, это убивает», – сказал Лаюк.

На одном из снимков он с удовольствием позирует на фоне изуродованного украинскими вандалами памятника писателю Максиму Горькому в городе Часов Яр (ДНР), но говорит, что в Донбасс впервые попал в 2012 году – в Донецке, тогда еще входившем в состав Украины, проходил какой-то поэтический фестиваль.

«Из двадцати его участников украиноязычных, может, было двое или трое. Меня предупреждали: лучше в Донецке не говорить на украинском. А как я могу не говорить на нем, если я не умею по-русски? Ну, я действительно не умею говорить по-русски, я в своей жизни говорил на нем очень ограниченное количество раз, возможно, хватит одной руки, чтобы перечислить. Два пальца с этой руки – двое военнопленных, с которыми мы общались в начале 2023-го года на Бахмутском направлении. О, это была довольно забавная ситуация. Офицеры говорили, что я русских удивил и, может, напугал, потому что у меня «русский, как у натовского консультанта», – хвалится бандеровец.

По его словам, когда в общественном транспорте Донецка он говорил на украинском, то на него смотрели с удивлением.

В адрес России он высказывает резко отрицательно, но при этом сквозь поток оголтелой русофобии прорывается признание, что в РФ общество тотально поддерживает СВО.