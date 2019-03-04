«У меня своя команда, у Чалого своя»: Николаев идёт на выборы в Севастополе отдельно

04.03.2019, Севастополь, Максим Карпенко

Правительство Дмитрия Овсянникова превращает Севастополь в «провинциальное болото» с разбитыми лестницами, нечистотами, стекающими в море, и грязными улицами. К статусу «третьей столицы России» город приближается лишь высокими ценами на продукты. За всем происходящим наблюдает соседняя Республика Крым, властям которой выгодно запустение Севастополя. Это позволяет Симферополю выглядеть более презентабельно.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал лидер севастопольского отделения «Партии Роста» и председатель региональной «Деловой России», член Общероссийского народного фронта Олег Николаев.

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ПН: В этом году исполняется пять лет «Русской весне». Назовите три главных успеха и три главных неудачи для Севастополя за это время.

О.Н: Три в одном: главное, удача и успех, что Севастополь в России. А остальное – больше разочарований и потерянное время за пять лет. Третья столица, город федерального значения, так и не осознал своего значения для развития страны. Не сказать, что как-то иначе в соседнем Крыму, но там громкие федеральные проекты: построили новый аэропорт, это позитивно, делают трассу «Таврида» — это позитивно, и построили Крымский мост.

Что касается Севастополя, то у нас все без перемен. До сих пор нет программы, стратегии привлечения инвестиций, правил игры для бизнеса. Только начали более интенсивно застраивать всякими, мягко сказать, дерьмовыми домами. Нельзя назвать ни одного крупного реализованного проекта. У нас Федеральная целевая программа. Должны были построить онкологический центр – не построили, должны были построить Парк Победы зачем-то с пятнадцатью фонтанами, которые там не нужны – его не построили.

Говорили сначала о тоннеле, потом о мосте через бухту… Очистные – это вообще какая-то запредельная катастрофа. Поэтому единственное достижение – это то, что Севастополь вернулся в Россию. Точка.

ПН: Почему уже второй российский губернатор конфликтует с Заксобранием Севастополя? С нынешним – Дмитрием Овсянниковым, ведь, поначалу связывали большие надежды. Реален ли сценарий импичмента губернатора?

О.Н: Я не считаю сценарий его импичмента или референдума по его отставке реальным. Я думаю, что этого не будет. Почему уже второй губернатор конфликтует, ответ на поверхности. Поддержавшая его команда Алексея Чалого не стала заниматься разбором того, что он делает, как подходит к городским проблемам, к инвестициям. Прошло два года, как его хвалили, и вдруг все начали замечать очевидные провалы, которым раньше не было столько внимания.

Но у нас минус повсюду. Реально снизился уровень жизни населения. И конфликт не только с Заксобранием, вернее с его частью, а с предпринимателями и общественниками. Наверное с половиной города.

ПН: Сможет ли назначенный куратором севастопольского отделения «Единой России» Дмитрий Саблин погасить конфликт? Правда ли, что сам он претендует на кресло губернатора?

О.Н: А это нужно у Саблина спрашивать, претендует он или нет. Мне кажется, его роль, как гасителя конфликта, слишком преувеличена. Это казус севастопольских СМИ, раздувать любого человека из Москвы. У Саблина нет рычагов, про желание не знаю, чтобы город начал развиваться в правильном направлении. А если все будет точно так же происходить, то конфликт невозможно будет погасить.

Поймите, конфликт, ведь – по сути. Конфликт связан с тем, что Севастополь превращается в провинциальное захолустье. До сих пор Генплан у нас не принят, правила землепользования у нас не приняты, а это основополагающие документы в городе.

ПН: Остаетесь ли вы в так называемой «команде Чалого»? Правда ли, что Алексей Михайлович уже сам готов выдвигать свою кандидатуру в губернаторы?

О.Н: О выдвижении в губернаторы нужно спросить у самого Чалого. Что касается команды – у меня своя команда, у него своя. Так было всегда, просто в каких-то точках мы соприкасались. Сейчас я больше думаю о своем политическом будущем. Потому что я не могу разочаровывать тех людей, которые мне поверили в 16-м году. Надеюсь на очень серьезную поддержку, которую, кстати, ощущаю на улицах Севастополя, когда просто хожу пешком по городу. Меня встречают люди, которые высказывают слова поддержки. Меня это окрыляет. Ближайшие выборы – это выборы в Законодательное собрание. Сейчас на эту тему идут активные консультации в Москве.

ПН: Что вы думаете по поводу заявления сенатора Ольги Тимофеевой об «угрозе украинского реванша» из-за прихода вместе с Саблиным представителей работавшей в Крыму «макеевской команды» из бывшей Партии регионов?

О.Н: Достаточно странное, на мой взгляд, решение, которое и не на пользу идет «Единой России». Но комментировать это я не могу, потому что меня мало интересует то, что происходит в «Единой России». Не думаю, что внутренняя реформа партии как-то сильно отражается на жизни Севастополя. Когда вы объединяете туалет с ванной у себя в квартире, для коммунальной отрасли города – это абсолютно несущественно.

ПН: Ощущаете ли вы, что соседняя Республика Крым пытается влиять на ситуацию в Севастополе? Есть ли стремление Симферополя включить Севастополь в состав РК? Выгодно ли это будет Севастополю?

О.Н: Этот вопрос давно муссируется. Но вопрос объединения двух субъектов может решиться только на референдуме. Мне кажется, что этого не будет, хотя постоянные разговоры идут. Понимаете, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Если бы в Крыму были какие-то великие достижения, то еще можно было бы как-то на эту тему рассуждать. А у нас что в Крыму, что в Севастополе, везде сплошные проблемы.

Что касается влияния «крымских» на Севастополь – конечно, они хотят оказывать влияние, хотя я думаю, что Кремль не очень-то благосклонно к этому относится. Думаю, что изредка одергивают крымские власти от того, чтобы они не вмешивались в ситуацию в Севастополе. Но такие попытки были, и они будут, потому что для крымских властей даже сейчас, как я сказал, когда у двух регионов проблемы, но при этом Крым «сверху» выглядит более благополучным из-за того, что у него есть три масштабных уже осуществленных проекта. А Севастополь на фоне Крыма выглядит совсем замухрышкой.

С одной стороны, крымским властям выгодно, чтобы Севастополь оставался замухрышкой. С другой, Крым сам не может претендовать на первенство. Это просто «сверху» так видно – тем, кто в Крым не приезжает, а читает новости. Что вот, Крымский мост появился, «Таврида» заработала, новый аэропорт. А на самом деле проблемы катастрофические. Такие же, как и в Севастополе – передел собственности масштабный, уничтожение малого и среднего бизнеса, понижение уровня жизни населения. Все это обоим регионам свойственно.

Поэтому Севастополю нужно заниматься собой, прежде всего. Не думать, с кем объединяться или не объединяться. Тем более, прекрасно известно, насколько люди относятся к Севастополю трепетно. Они считают, что это отдельный город. Всегда был, и он должен таким оставаться. Я, например, считаю именно так, что Севастополь должен оставаться городом федерального значения.

ПН: Губернатор Овсянников заявлял о намерениях превратить Севастополь в «третью столицу» Российской Федерации. Как оцениваете эти шансы?

О.Н: Мы об этом говорили пять лет назад. Сейчас эти заявления выглядят смешными, потому что Севастополь катится в какое-то провинциальное болото, возвращаясь в захолустье. Эти пафосные слова на фоне грязных улиц, разбитых лестниц выглядят смешно, издевательски. Я бы на эту тему сейчас не говорил, а для начала улицы подмел и мусор вывез. Решил проблему с мусорным полигоном, построил очистные сооружения. А то у нас «третья столица», а при этом люди купаются в канализационных стоках. Давайте для начала решим простые вещи, а потом уже будем говорить о столице

ПН: Что вы можете сказать жителям Украины, которые следят за событиями в российском Крыму – с добрыми и с недобрыми намерениями?

О.Н: Я бы предпочел не говорить ничего, а сделать Севастополь образцом для подражания. Вместо слов, нужно дела делать. А для этого, конечно, нужно идти во власть, чтобы иметь возможность влиять на процессы.