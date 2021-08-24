У Меркель не оказалось хороших новостей для Зеленского

У Меркель не оказалось хороших новостей для ЗеленскогоНовости Украины
Политические эксперты считают итоги визита канцлера Германии Ангелы Меркель неутешительными для Киева.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».
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Так, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев обращает внимание, что по итогам визита никаких серьезных решений не принято.
«Дело в том, что от позиции Киева ничего не зависит, Киев ничего не решает. Украина выполняет все пожелания американцев, уровень Зеленского — исполняющий обязанности посла США на Украине. Можно сказать, что канцлер приехала из вежливости. Берлин продемонстрировал приверженность выбранному курсу, заверил украинцев в своей поддержке, но ничего по существу не пообещал», – сказал Евсеев.
Похожего мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, по словам которого в этой ситуации для Киева хороших новостей нет.
«Главный результат — немецкий канцлер донесла до украинского президента, что «Северный поток – 2» почти завершен, изменений проекта ждать не стоит. Киеву пообещали помощь, которая когда-то достигнет миллиарда евро, но пока Германия предоставит только €175 млн. Если исходить из формальной численности населения Украины в 44 млн человек, то получается по €4 на человека, то есть очень мало. Еще один результат — Киеву снова указали на то, что необходимо выполнять Минские соглашения. Всё это печальные для украинского руководства новости», – говорит Безпалько.
Спасибо!
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