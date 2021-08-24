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24.08.2021 13:58 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Германия, Дзен, Политика, Россия, Украина
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У Меркель не оказалось хороших новостей для Зеленского

Новости УкраиныПолитические эксперты считают итоги визита канцлера Германии Ангелы Меркель неутешительными для Киева. Об этом,...

Политические эксперты считают итоги визита канцлера Германии Ангелы Меркель неутешительными для Киева.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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Так, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев обращает внимание, что по итогам визита никаких серьезных решений не принято.

«Дело в том, что от позиции Киева ничего не зависит, Киев ничего не решает. Украина выполняет все пожелания американцев, уровень Зеленского — исполняющий обязанности посла США на Украине. Можно сказать, что канцлер приехала из вежливости. Берлин продемонстрировал приверженность выбранному курсу, заверил украинцев в своей поддержке, но ничего по существу не пообещал», – сказал Евсеев.

Похожего мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, по словам которого в этой ситуации для Киева хороших новостей нет.

«Главный результат — немецкий канцлер донесла до украинского президента, что «Северный поток – 2» почти завершен, изменений проекта ждать не стоит. Киеву пообещали помощь, которая когда-то достигнет миллиарда евро, но пока Германия предоставит только €175 млн. Если исходить из формальной численности населения Украины в 44 млн человек, то получается по €4 на человека, то есть очень мало. Еще один результат — Киеву снова указали на то, что необходимо выполнять Минские соглашения. Всё это печальные для украинского руководства новости», – говорит Безпалько.

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