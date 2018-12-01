У Меркель отчитали Порошенко за русофобию

01.12.2018, Киев, Владимир Гладков

НАТО не следует вмешиваться в конфликт Украины и России вокруг Керченского пролива. Об этом в эфире телеканала «OstWest» заявил депутат немецкого Бундестага от правящей партии ХДС Родерих Кизеветтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он назвал «хорошим знаком» отказ Верховной Рады поддержать инициативу Порошенко по вводу военного положения на 60 дней на всей территории Украины.

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«То, что Рада, которая исполняет интересы украинского народа, не выполнила требования – это хороший знак. Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней по всей стране, а Рада отказалась и ввела военное положение только на 30 дней и только в областях, затронутых войной.

Что касается России – это был акт агрессии, при том только со стороны России. И российская агрессия развернулась по трем направлениям – аннексия Крыма, дестабилизация востока Украины и теперь почти аннексия Азовского моря, которое по закону принадлежит и России, и Украине.

Поэтому агрессия России – это спланированный многоступенчатый процесс. Реагировать на это так, как сейчас требует Порошенко, – значит точно сыграть на руку России и дать Путину повод еще дальше наращивать свою агрессию.

НАТО тут вообще не место. Это задача Евросоюза, и он должен выступить посредником – назначить новые санкции против тех, кто несет ответственность за агрессию», – сказал депутат.

Однако при этом немецкий парламентарий осудил и правительство Украины за проведенную образовательную реформу, из-за которой украинцы теперь не могут учить «собственный русский язык».

«По своим ценностям, по истории Украина является западной страной с христианскими ценностями. И мы сделаем все возможное для того, чтобы правовое государство на Украине работало. Но при этом есть тот факт, что Украина ввела очень жесткий языковой режим в школах, и миллионы украинцев теперь не могут учить русский, как родной или как иностранный язык. И это очень болезненно, когда миролюбивому народу запрещают учить их собственный язык. Украина не должна была так поступать», – считает Кизеветтер.