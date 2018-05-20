20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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У Меркель призвали немецкий бизнес готовиться к санкциям США из-за “Северного потока-2”

Немецким компаниям, связанным со строительством газопровода «Северный поток-2», следует готовиться к санкциям США, передает ткорреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в интервью Bloomberg заявил уполномоченный канцлера Германии Ангелы Меркель Петер Беэр.

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В частности, он сообщил, что на встрече в Вашингтоне представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил о высокой вероятности введения санкций в связи с «Северным потоком-2».

«Это еще один груз для трансатлантических отношений», — отметил Беэр.

Он также подчеркнул, что строительство газопровода встречает сопротивление всех политических сил США и в Белом доме.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по результатам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что после строительства «Северного потока-2» роль Украины как транзитной страны должна сохраниться.