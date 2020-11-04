У Меркель занервничали: США взрываются

04.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В США уже началась битва за результаты президентских выборов, что чревато конституционным кризисом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью немецкому телеканалу ZDF заявила глава минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщают «РИА Новости».

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По ее слова, борьба между кандидатами, которая велась «всеми средствами», продолжается.

«Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас, – заявил министр.

Выборы в Соединенных Штатах состоялись 3 ноября. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.

Примечательно, что оба кандидата – и действующий президент Дональд Трамп, и его соперник Джозеф Байден – объявили о своей победе.