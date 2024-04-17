У Минобразования хотят выяснить, откуда среди мигрантов столько отличников по русскому языку

Любовь Смирнова.  
17.04.2024 21:24
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал


Количество выявленных нелегальных мигрантов в Крыму выросло вдвое в сравнении с прошлым годом и достигло 2737 человек. По решению суда 392 мигранта подлежат выдворению, за весь прошлый год – около 500.

Об этом сообщила в эфире «Радио Крым» начальник отдела по вопросам трудовой миграции МВД по республике Ксения Темрякович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Количество выявленных нелегальных мигрантов в Крыму выросло вдвое в сравнении с прошлым годом и...

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Квоты на привлечение трудовых мигрантов в регионе определяет Министерство труда, выдачей сертификатов на знание русского языка и основ законодательства РФ занимается Минобразования, а разрешение на работу получают в миграционных подразделениях МВД. До недавнего времени межведомственных проверок по трудовым мигрантам не было, что позволяло обходить требования закона – и по трудовому патенту работают люди без элементарных знаний разговорного русского.

«Совместно с другими ведомствами в настоящее время усилили контроль над получением сертификата. Это вообще в ведении Министерства образования выдача таких сертификатов, нам их просто предоставляют. Мы уже привлекаем к ответственности совместно с прокуратурой, отменяем такие сертификаты.

Возможно, есть коррупционная составляющая. Сейчас мы уже в коллаборации с другими ведомствами выработали алгоритм, как это эффективно пресекать и дополнительно контролировать, и что делать, когда к нам приходит гражданин с сертификатом на руках, но языком он не владеет», – заверила представитель МВД.

Такому гражданину грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с выдворением или без такового, если срок его пребывания в стране не нарушен. По новым правилам, введенным указом главы Крыма, теперь трудовой патент выдается с указанием профессии. И если в ходе проверки будет выявлено, что иностранный гражданин трудится не по профессии, оформлен как строитель, а работает поваром, на него также будет наложен штраф с административным выдворением или без такового.

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