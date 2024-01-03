У Мишустина 60%, преемники «в дзене»

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Михаил Мишустин может не сохранить за собой пост премьер-министра после президентских выборов, несмотря на то, что его правительство успешно справлялось с чередой серьезных кризисов.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил политолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Иногда возникают какие-то другие истории, связанные с внутриэлитными раскладами. Мишустин не пропадет, он уже зарекомендовал себя как человек из ближнего круга Путина, но Владимир Владимирович мастер неожиданных решений. Поэтому шансы Мишустина сохранить свой пост после мая 2024 года 60 на 40», – сказал Минченко.

Среди возможных преемников Мишустина он назвал помощника президента Максима Орешкина, первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, вице-премьера Марата Хуснуллина, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, губернатора Кузбаса Сергея Цивилева, министра промышленности Дениса Мантурова. При этом эксперт отметил, что «скамейка запасных значительно шире».

«В чем фишка. Из них никто не претендует. Потому что, как только ты начинаешь претендовать, твои шансы сразу падают. Все они живут в дзене: или будет, или не будет, работаю на своем месте. Путина очень раздражает, когда начинают вибрировать и стараться. У него это дисквалифицирующий признак», – сказал Минченко.