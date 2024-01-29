У «мистера Компромисса» «начало сдувать чердак»: Надеждин готовит митинги по всей стране

Беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин назвал либерального политика Бориса Надеждина, который пытается принять участие в выборах, «мистером Компромиссом» и симулякром.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«То, что невзрачный политик, мистер Компромисс Борис Надеждин… Никого, кроме супер гибкого бесхребетного человека Кремль не может согласовать на выборах. Они все должны быть либо старые, либо никакие, чтобы не быть реальной помехой выборам Путина. Даже неяркая Екатерина Дунцова не была согласована, хотя у нее было ноль шансов», – сказал Чичваркин.

Он считает, что Надеждин «не продвинется на миллиметр без согласования с Кремлем» и даже если будет допущен к выборам, наберет «половину результата Собчак». Гражданка Израиля Ксения Собчак набрала на выборах в 2018 году 1,68% голосов.

Между тем, опрос Центра исследования политической культуры, связанного с КПРФ, показывает, что рейтинг Надеждина достиг 6-7%. Однако подписи за себя (якобы 200 тыс) либеральный кандидат в ЦИК до сих пор не сдал.

Зато Надеждин уже раскрыл свой план Б, если его не допустят к выборам.

«Первое – я не прекращаю никакую политическую деятельность, второе – в рамках российских законов я не буду призывать людей выходить на улицы, несанкционированные митинги, потому что я подставляю людей, и это будет нарушением закона. Но я, например, могу попросить 200 тыс. человек в стране подать заявки на легальные митинги в 150 городах страны», – заявил Надеждин.

Политолог Вячеслав Беляков считает, что у либерала «начало сдувать чердак».

«Надеждин, увидев, что люди хотят подписаться за него, несмотря на то что он не рассказывал, где, как и зачем – поверил в себя и решил, что ему очень надо всё-таки стать кандидатом в президенты. И понеслась душа в рай, а ноги в милицию. Он оппозиционный политик, а они зачастую – особенные люди. Человек уже не принадлежит себе, он принадлежит процессу, борьбе, революции. Он лидер, вождь, ему срочно нужен флаг и баррикада. И гори всё огнём», – написал Беляков в своем тг-канале.

Его коллега Максим Жаров с таким мнением не согласен. Он считает, что за спиной Надеждина стоят игроки в российской элите, которые хотят продвинуть свои карьерные планы.

«К «раскачиванию» склоняются не имеющие прямого доступа к Главному кандидату. Так что «план Б» Надеждина озвучен им именно сегодня не случайно. Посмотрим, какова после этого будет реакция на Надеждина у ЦИК РФ», – пишет Жаров.

Кандидат на должность президента политтехнолог Андрей Богданов уверен, что очереди, которые якобы выстраиваются на морозе, чтобы поставить подписи за Надеждина, являются манипуляцией.

«Что бы сделал нормальный человек (нач штаба), если увидел очереди подписантов на морозе? Он бы быстро раздал бы подписные листы с образцом заполнения и ручки, чтобы люди не мерзли. Вся очередь рассосалась бы за 5 мин. А раз так не делают, значит нужна была картинка с очередями, значит, все люди проплаченные!!! Уверен, очереди сегодня завтра закончатся или в очередях будут те же люди, что и сегодня. Создается «легитимизация» сбора 100 000 подписей. Хотя их далеко нет», – написал он.