У МО РФ нет чёткого плана подготовки операторов дронов для СВО – эксперт

Проблемы с применением дронов в боевых действиях остаются прежними – в военно-учетных специальностях по-прежнему нет оператора БПЛА, а в их подготовке нет стандартов, как и нет единообразия в представляемой информации и ее использовании.

Об этом рассказал в эфире «Крым 24» руководитель курса тактической подготовки «Воин» Евгений Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, проблемы в использовании дронов носят системный характер.

«Все говорят об одних и тех же трудностях: в штатных расписаниях подразделений пока не указана такая должность, как оператор беспилотного летательного аппарата. Раньше у нас были роты беспилотных летательных аппаратов, они работали в интересах бригад каких-то. Но современная концепция уже требует, чтобы практически в каждой роте должен быть оператор БПЛА», – подчеркнул он.

По словам эксперта, для ВСУ операторы беспилотников – это приоритетная цель, и зачастую сами операторы не осознанно становятся мишенью.

«Есть нюансы, – подчеркнул Лукашенко. – Фронт длинный, интенсивность применения БПЛА и противодействия очень разная. Мы рассказываем концентрированный опыт самых таких серьёзных заточенных людей на эту работу. На некоторых участках, когда ты говоришь: у тебя перепрошитый дрон? В ответ получаешь: а зачем? Мы и так нормально летаем. То есть я скажу плохо, но на конкретном этом участке такое отношение потому, что у них не было серьёзного противодействия, их ещё ни разу, извините, не нахлобучили нормально. Вот тогда они начинают думать.

А это вскрывает одно серьёзную проблему – нет единообразия в вопросе подготовки, системы нет никакой. Её не может быть в принципе, это ново, и мы её создаём сейчас. Все вместе вот сидим, думаем и создаём обучение, мы создаём систему подготовки, позиции, оборудование вплоть до антенны. Второй год мы уже этим занимаемся, и пока что это всё упирается в инициативные группы на секундочку. Вся эта ситуация не стоит на месте, техническое противодействие – это работа ежедневная, то есть здесь необходим, даже не знаю, громко скажу, наверное, центр общего информирования и какие-то системные решения».