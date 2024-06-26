«У моего деда был трактор»: киевский наци проболтался, что украинцы неплохо жили в Российской империи

Анатолий Лапин.  
26.06.2024 14:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Украинцы были лучшими бизнесменами во времена гражданской войны в России и на заре становления Советского Союза. Об этом в эфире видеоблога неонациста Евгения Карася заявил его идеологический соратник, экс-депутат Верховной рады и член батальона «Свобода» Андрей Ильенко.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», чтобы подтвердить свои доводы Ильенко сообщил, что у его прадеда еще во времена Российской империи был свой собственный трактор.

Украинцы были лучшими бизнесменами во времена гражданской войны в России и на заре становления...

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«Они уничтожили всю элиту, в том числе тех, кто готов был с ними сотрудничать, они уничтожили украинских предпринимателей. Это то, что нам постоянно рассказывают, что украинцы неспособны на что-то и так далее. Украинцы были лучшими хозяевами. То, что потом называли куркули, – украинцы были хозяевами, которые создавали бизнесы. У моего прадеда был трактор. Это в каком-то году в Российской империи, у него был трактор, и он тогда обрабатывал землю трактором», – заявил Ильенко.

 

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