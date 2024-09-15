У молдаван, называющих себя румынами, нет хребта, – архиепископ Маркелл

Тех молдаван, которые держатся идеи румыно-унионизма, можно уподобить самоубийцам, камикадзе. Они сами как национальность хотят себя убить.

Об этом в интервью программе «В фокусе» для бельцкого канала “Balti.Today” сказал архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, представляющий Молдавскую митрополию в составе Московского Патриархата, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На молдавском языке разговаривал мой прадедушка, я еле-еле его помню, а потом и мои деды, как по материнской, так и по отцовской линии, мои родители, и я долгие годы разговаривал на молдавском языке, чтобы затем кто-то мне сказал: «Ты ошибаешься, ты не молдаванин, ты румын, и ты общаешься не на молдавском, а на румынском языке». Ну, ребята, это неуважение, по меньшей мере, ко мне. Я молдаванин, я государственник, и я, как архиерей, готов принять свое участие в деле сохранения государства и молдавского языка», – заявил владыка Маркелл.

По его словам, у тех, кто пытается искоренить молдавскую идентичность и название «молдавский язык», ничего не получится.

«Людей, которые разделяют эти румыно-унионистские настроения, мне просто жалко. Среди них есть те, кто когда-то ратовали за советскую систему. Он тогда назывался советским человеком. Теперь он румын. Я часто задаю себе вопрос: а если завтра придёт, к примеру, турок, и навяжет свою национальность – он что, был советским человеком, потом румыном стал, и теперь станет турком?» – вопрошает церковный лидер.

Владыка Маркелл считает, что у молдаван, отказывающихся от своей идентичности в пользу румынской, нет хребта.

«Это пластилиновые люди, из них можно лепить всё, что хочешь. Я категорически высказываюсь за сохранение государственности молдавской, за сохранение молдавского языка в обществе, и я его всегда буду называть молдавским не только потому, что так указано в 13-й статье Конституции, но и потому, что я в этом уверен. Потому что я на этом языке разговариваю, и потому что так этот язык называли мои родители, деды и один прадедушка. И призываю всех быть более стойкими, не играться с этими ценностями нашими, молдавскими», – заключил архиепископ Маркелл.