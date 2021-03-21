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23.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Молдова, Политика, Россия
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У молдаван новый повод для гордости: «Путин был в нашей куртке!»


На обнародованных пресс-службой Кремля снимках с недавнего отдыха Владимира Путина в тайге российский президент был в куртке, сшитой в Молдове и стоящей 400 евро.

Такое открытие, сделанное молдавским блогером Евгением Лукьянюком, распространяют кишиневские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Лукьянюк утверждает, что Путин одет в куртку Carinthia G-LOFT® Loden Parka себестоимостью 400 евро, которые шьют в Республике Молдова.

«Вот почему на бирке написано «Сделано в Европе», а не «Сделано в ЕС», как пишут, когда что-то производится в государстве ЕС. Австрийцы из Carinthia уже много лет шьют одежду в Молдове. В течение долгих лет у них одни и те же надежные партнеры, производящие продукцию, которую носит тот, кого россияне считают самым влиятельным человеком на планете. Молдова повсюду, иногда этого просто не видно», – написал Лукьянюк.

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