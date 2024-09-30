У молдавского ЦИК прошла акция протеста против сокращения числа участков на территории России

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Десятки людей приняли участие в акции протеста у стен Центризбиркома в Кишинёве. Участники протестовали против резкого, более чем в 3 раза, сокращения числа избирательных участков на территории Российской Федерации.

Акция была организована Конгрессом русских общин Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всего, по данным МВД РФ, на территории России находятся 476 тысяч граждан, указавших свое второе гражданство как молдавское. Еще 27 тысяч граждан РМ имеют вид на жительство и ожидают предоставления гражданства РФ. Итого, речь идет о более полумиллиона наших граждан, которых хотят лишить конституционного права участвовать в выборах», – отметил председатель Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко.

Люди держали в руках плакаты «2020 год – 17 участков в России, 2024 год – 5 участков, дальше – 0?», «Майя, ты боишься голоса народа?», «Молдаване за свободные выборы!» – и скандировали «Долой ЦИК!», «В отставку!». Они освистали заместителя председателя ЦИК Молдовы Павла Постику и кричали ему «Рушине!» («Позор!»).

«Если ЦИК не отменит свое решение и не откроет больше избирательных участков в РФ, мы обратимся к Президенту РФ и Государственной Думе с просьбой не признавать результаты президентских выборов и референдума», – заявил Валерий Клименко.

Центризбирком Молдовы принял решение, что на выборах 20 октября на территории России будут открыты только 5 избирательных участков: два в Москве, по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте (Тюменская область). При этом министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ настаивало на том, чтобы на территории РФ были открыты только два участка на территории посольства Молдовы, ссылаясь на якобы невозможность обеспечить безопасность голосования везде, кроме территории дипмиссии в Москве.