У Молдовы два выхода: присоединиться хоть к кому-то или умереть

19.08.2022  19:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Газ, Дзен, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса


Молдова не сможет существовать самостоятельно в условиях дорогих цен на энергоносители и должна присоединиться к любой стране, которая предоставит ей стабильную скидку.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не сможет существовать самостоятельно в условиях дорогих цен на энергоносители и должна присоединиться...

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«Перспективы Молдавии становятся все более размытыми. Ну, присоединитесь к кому-то – мой совет. К Румынии, к России… Если вам нужен газ, но вы его не можете покупать в нынешней ситуации. Вы не сможете его покупать и дальше. Я не вижу у Молдавии продукции, продавая которую, они смогут компенсировать закупки газа», – сказал Алабужин.

В качестве другого возможного выхода для Молдовы он назвал тотальную национализацию.

«Они между Румынией, Россией и Украиной болтаются, но рано или поздно это закончится. Мы наблюдаем в разных уголках мира банкротство отдельных государств на фоне энергетических причин. Рассчитывать на то, что уголь, газ нефть подешевеют, не нужно», – заключил Алабужин.

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