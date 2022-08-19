У Молдовы два выхода: присоединиться хоть к кому-то или умереть

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова не сможет существовать самостоятельно в условиях дорогих цен на энергоносители и должна присоединиться к любой стране, которая предоставит ей стабильную скидку.

Об этом в интервью ютуб-каналу «ПолитВера» заявил эксперт по энергетике Игорь Алабужин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Перспективы Молдавии становятся все более размытыми. Ну, присоединитесь к кому-то – мой совет. К Румынии, к России… Если вам нужен газ, но вы его не можете покупать в нынешней ситуации. Вы не сможете его покупать и дальше. Я не вижу у Молдавии продукции, продавая которую, они смогут компенсировать закупки газа», – сказал Алабужин.

В качестве другого возможного выхода для Молдовы он назвал тотальную национализацию.

«Они между Румынией, Россией и Украиной болтаются, но рано или поздно это закончится. Мы наблюдаем в разных уголках мира банкротство отдельных государств на фоне энергетических причин. Рассчитывать на то, что уголь, газ нефть подешевеют, не нужно», – заключил Алабужин.