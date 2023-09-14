Заместитель генсека НАТО грубо вмешался во внутренние дела Молдовы

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Стратегически и политически Молдова принадлежит только Западу. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО, экс-министр иностранных дел и экс-кандидат в президенты Румынии Мирча Джоанэ в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Дорином Речаном.

«С политической и стратегической точки зрения Республика Молдова принадлежит к семье европейских демократий. Это исторический момент, ускоренный агрессивной, жестокой и незаконной войной России против Украины», – сказал замгенсека НАТО.

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Он добавил:

«Мы считаем, что мы все вместе заинтересованы в том, чтобы дать возможность всему населению Республики Молдова, независимо от языка, на котором они говорят, независимо от политических предпочтений, которые они могут иметь, понять, что жизнь в демократической, процветающей и безопасной Европе предпочтительнее любого другого варианта, который может быть предложен в качестве альтернативы. Это ложная альтернатива, есть только одно направление».

Джоанэ поблагодарил руководство Молдовы за то, что оно делает в сфере европейской интеграции Молдовы:

«Республика Молдова является партнером как НАТО, так и ЕС, и большая часть сегодняшних дискуссий касалась того, как обеспечить синергию между партнерством, которое у вас есть с нами, и статусом государства-кандидата на вступление в ЕС», – заявил он.

Джоанэ отметил важную роль, которую Североатлантический альянс играет «в оказании помощи Молдове в повышении ее устойчивости в таких сферах как кибербезопасность, энергетическая безопасность, устойчивость к гибридным атакам, борьба с с дезинформацией и фейковыми новостями, обеспечение оперативной совместимости национальной армии с силами НАТО».

В заключение замгенсека Альянса заявил, что НАТО полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Республики Молдова.

«Мы просим Россию вывести свои войска с территории Республики Молдова, незаконно размещенные там более 30 лет назад», – призвал Джоанэ.

В свою очередь глава правительства Молдовы Дорин Речан поблагодарил гостя «за участие в укреплении безопасности Республики Молдова».

«Война России в Украине сильно изменила восприятие безопасности в Европе и мире. Мы видим, что все больше и больше государств понимают, что им необходимо прилагать больше усилий в плане обороноспособности […]. Намерение Молдовы состоит в том, чтобы активизировать программы партнерства с НАТО и странами-членами НАТО», – заявил Речан.

Таким образом, лицо, не обладающее гражданством Молдовы, являющееся вторым чиновником в военном блоке, приезжает в нейтральную страну, делает заявления по вопросу внутриполитической дискуссии в этой стране, советует, как вводить политическую цензуру и рекомендует разорвать соглашение о прекращении вооружённого конфликта, заключённое более 30 лет назад и обеспечивающее мир в регионе.

Зададим риторический вопрос: что это, как не вмешательство во внутренние дела суверенного государства?