«У Молдовы нет денег на поддержание собственной безопасности» – прозападный эксперт

Алексей Логофет .  
17.10.2023 19:49
  (Мск) , Кишинев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Экономика коллапса


Финансовая ответственность за национальную безопасность Молдовы должна быть разделена между западными «партнёрами».

Об этом заявил эксперт по безопасности сообщества WatchDog Андрей Курэрару, комментируя итоги саммита Платформы поддержки Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Финансовая ответственность за национальную безопасность Молдовы должна быть разделена между западными «партнёрами». Об этом...

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Напомним, в Кишинёве проходит саммит «Платформы поддержки Молдовы», организованный Францией, Румынией и Германией.

«Это жест солидарности, проявленный нашими друзьями по отношению к Республике Молдова», — заявил премьер Дорин Речан в ходе брифинга.

Как считает эксперт по безопасности сообщества WatchDog Андрей Курэрару, саммит, с одной стороны, показывает ведущую роль Румынии во внешней политике Молдовы. С другой – сигнализирует о якобы готовности европейского сообщества поддержать Молдову на пути борьбы «с гибридными проблемами».

Курэрару подчеркнул, что сейчас Молдова не смогла бы самостоятельно реализовать те программы, которые софинансирут ЕС.

«Проект Республики Молдова стоит больше денег, чем наше государство может себе позволить, чтобы защитить нас от этих рисков. Вот почему наша международная безопасность должна быть разделена между партнерами. И это должен понять каждый, кто на нас смотрит, каждый гражданин. Если мы не найдем союзников, которые нас поддержат, мы останемся в этой серой зоне», — добавил эксперт.

Он указал на то, что Молдове стоит перенимать “позитивный опыт” евроинтеграции стран Прибалтики.

Возникает вопрос: если государственность Республики Молдова экономически несостоятельна, если Молдова сама не в состоянии обеспечить свою безопасность и вынуждена за этим обращаться к «дядям» из-за границы – зачем весь этот цирк с ежегодным празднованием «Дня независимости Молдовы»?

Не проще ли честно признаться самим себе: тогда, в 1991 году мы, убогие холопы, просто поменяли одного барина на другого. Старый барин хотя бы строил заводы, электростанции, университеты и больницы, а новый норовит последнюю рубашку с тела содрать, гранты раздать избранным да детей педерастии обучить. И это у них называется «партнёрством по развитию»…

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