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Россия традиционно была для Молдовы основным рынком сбыта, и сегодня у Молдовы альтернативных рынков практически нет. Но чтобы возобновить нормальные торговые отношения с Москвой, Кишинёву следует отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым антироссийским санкциям.

Об этом кандидат в президенты Молдовы Александр Стояногло заявил в эфире программы «7 дней» на канале “Cinema TV”, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Без сомнения, у нас есть интересы сотрудничать с Российской Федерацией, и мы их будем продвигать и поддерживать, но не против интересов Молдовы на европейском направлении, и наоборот», – сказал кандидат в президенты.

По его словам, на севере Молдовы есть великолепные яблоневые сады, но фермеры находятся в полной неопределённости, не зная, что делать с урожаем, поскольку с прошлого года остались нереализованными 100 тысяч тонн яблок.

«В Европе рынок уже стабилизирован, там есть постоянные поставщики из Польши, Италии и Испании. Мы пытаемся найти новые рынки, но они не решают проблему сбыта в полном объёме. Россия ежегодно покупает около 11 миллионов тонн яблок, а мы продавали туда 250-300 тысяч тонн, что делает решение проблемы вполне достижимым, если возобновить эти торговые отношения. И это возможно, если отказаться от риторики вражды и присоединения к нелепым санкциям», – заключил Александр Стояногло.