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Киевское руководство лишает всушников, в том числе сражающихся на передовой нацистов, большинства денежных выплат, что может привести к недовольству в войсках.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Рады, бывший боевик террористического «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий сообщил, что денежные выплаты в ВСУ начали сокращаться по самым разным статьям. И хоть платить бандеровцам, в общем-то, не обязательно, но недовольство в армии и народе чревато для нацистского режима.

«С одной стороны, мы понимаем, что украинский солдат не за деньги воюет. Но с другой стороны, когда ему платили больше, а стали платить меньше, возникает определённое недопонимание и напряжённость», – сказал пропагандист Шелест.

Мосийчук отметил, что выплаты урезаются даже в нацистских подразделениях, воюющих на горячих участках фронта.

«Я буквально вчера общался с бойцами бригады «Эдельвейс», которые держат наибольший участок фронта в тридцать километров, как раз в районе Бахмута. И они этим очень встревожены», – сообщил экс-депутат.

Он возмутился, что за эти деньги солдаты не только содержали свои семьи, но и самостоятельно экипировались и даже ремонтировали технику.

«На самом деле эти сто тысяч позволяли людям, которые по восемь-девять месяцев сидят в окопах, содержать семьи. И даже фронту помогали, машины за эти деньги ремонтировали, и тому подобное. И сейчас эти деньги забирают, каким образом? Боец не может находиться на передовой восемь месяцев безвылазно. Происходят ротации, отходы на вторую линию, на третью. И за счёт «игры с журналом» (журналом боевых действий – прим.) будет уже не сто тысяч, а, к примеру, пятьдесят. Это значительное уменьшение. Для семьи, которая за границей, для него самого, и так далее», – возмутился Мосийчук.

Более того, по словам нациста, всушников, которые не находятся на линии фронта, лишают вообще всех выплат.

«Теперь про тридцать тысяч. Есть, например, город Очаков. Мне буквально перед эфиром пришло письмо оттуда, бойцы пишут: «У нас забирают выплаты. Говорят, что мы не на фронте». А Очаков обстреливают каждый день, там находятся всем известные воинские части и базы. Также и другие приграничные места, где фронта нет, но обстрелы идут. А если боец отслужил два месяца на фронте, потом его отвели на переподготовку, происходит оно в какой-то условной Тернопольской области. И на это время он вообще лишается этих выплат? Такая логика. А бойцы, которые готовятся отбивать врага со стороны Беларуси? С какого перепугу у них забирают тридцать тысяч? Это демотивация, или для чего это делается? В Сумской области, где обстрелы каждый день, там же фронта нет. Там каждый день обстрелы», – резюмировал он.