У Москвы осталось немного времени, чтобы разобраться с Кишиневом

14.09.2019, Москва, Елена Острякова

Приднестровье может вернуться в состав Молдавии только на условиях полной перезагрузки последней на условиях России. Об этом в своем «Фейсбуке» пишет политолог Семен Уралов на примере текущих газовых проблем обоих государств, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть один газовый узел противоречий, который не дает покоя Кишиневу уже много лет – газовые долги мятежной молдавской республики Приднестровье. Приднестровье потребляет газ из той же трубы, что и Молдова, однако Тирасполь на внутреннем рынке устанавливает цены в районе 70 долларов за тысячу кубометров, а Кишинев платит около 240 долларов. Долг формально «вешается» на Молдову, но фактически должно Приднестровье. Всего Молдавия должна больше 6 миллиардов долларов.

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Кишинев не признает Тирасполь как субъект, а Тирасполь в свою очередь не признает долги», – пишет Уралов.

Он называет два пути решения газовой проблемы: либо вернуть ПМР в состав Молдовы, либо признать ее независимость. Путь автономии Приднестровья в составе Молдавии, который предлагает президент Игорь Додон, по мнению Уралова, невозможен.

«Автономия невозможна по объективным причинам. Оставляю за скобками идеологические мотивации вроде проведенного в ПМР референдума об объединении с Россией и неприятие приднестровцами молдавского национализма и румынского унионизма. Автономия на условиях Кишинева невозможна по политэкономическим основаниям», – пишет Уралов.

Невозможность автономии он обосновывает тремя причинами. Во-первых, в Приднестровье уже сформировались собственные национальные элиты. Во-вторых, национальные элиты ПМР контролируют главное – денежную эмиссию, на которой основана финансово-промышленная группы «Шериф». В-третьих, Молдавия в отличие от ПМР находится в перманентном политическом кризисе последние 15 лет.

«Поэтому, каким бы ни был «пророссийским» президент Додон, какие бы планы автономии не придумывали в Кишиневе – Приднестровье останется суверенным государством по абсолютно объективным причинам», – резюмирует политолог.

В итоге, по его мнению, Россия оплачивает газовые долги и Кишинева, и Тирасполя, не получая взамен значимых экономических или политических эффектов.

«Единственный рабочий вариант – возврат ПМР в состав Молдовы при условии перезагрузки проекта молдавской государственности. Либо в формате Молдавской конфедерации, либо в новых союзных формах государственности. Причем форсировать перезагрузку с перезагрузкой Молдавии в интересах России. Иначе через пять лет долги перед Москвой превысят 10 миллиардов долларов и их придется в конечном итоге списывать», – пишет Уралов.