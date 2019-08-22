У Мураева послали в ж@пу сторонников России

22.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские граждане, голосовавшие за «Оппозиционную платформу», якобы голосовали за врагов Украины.

Об этом в эфире телеканала «НАШ», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил антироссийски настроенный киевский журналист Дмитрий Гордон,

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«Те избиратели, которые голосовали за политическую силу Медведчука – это граждане Украины. Я их глубоко не уважаю, я их не люблю. Они голосовали за врагов моей страны, за моих врагов. То есть или они идиоты, или они сознательные любители «русского мира». Если идиоты, от этого мне не легче. Сознательные любители «русского мира» – ну и черт с ними, не люблю я их. Мое личное право… На мою родину напали, напали на мою страну и в моей стране находятся дебилы, которые голосуют за «русский мир» после этого. Чего я должен к ним хорошо относится? Пошли они в жопу», – заявил Гордон.

Отметим, что ранее Гордон долгое время работал на телеканале «112 Украина», который связывают с Виктором Медведчуком. Теперь же Гордон частый гость на телеканале «НАШ», который принадлежит депутату ВР Евгению Мураеву, представителю ахметовской части расколовшегося «Оппоблока».