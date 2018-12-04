У Муженко клянутся, что от желающих воевать с Россией нет отбоя

04.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявляет, что на сборы резервистов первой очереди, стартовавшие 3 декабря, пришло больше желающих, чем требовалось, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом он сказал в эфире канала ICTV.

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«Мы начали подготовку оперативного резерва номер один. И мы получили желающих пройти подготовку гораздо больше, чем была наша потребность. И это большой плюс. Люди сами приходят, и даже некоторые обижаются, что не попали (на учения — Ред.)», — сказал Муженко.

Он продемонстрировал карту с якобы размещением российских военных и вооружения на границе с Украиной и объяснил, что учения нужны, чтобы отбить возможную агрессию.

«Характер дислокации этих частей (России — Ред.) показывает, что в самый короткий срок могут быть созданы соответствующие наступательные группировки. И направление их действий — Украина», — сказал Муженко.

Он добавил, что ВСУ рассматривают как потенциально опасные не только донецко-луганское направление, а в целом границу с Россией — и на северо-востоке, и со стороны моря.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, 3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди — военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения.