17.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Война, Вооруженные силы, Украина
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У Муженко жалуются на тысячу кибератак

В течение этого года на сайт Министерства обороны Украины было совершено более тысячи кибератак, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом рассказал начальник Войск связи Вооруженных сил Украины – Главного управления связи и информационных систем Генерального штаба ВСУ Владимир Рапко, сообщает пресс-служба Генштаба.

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“Я думаю, их было больше тысячи. Но не только за сайт Министерства обороны Главное управление связи отвечает. Сайт – это интерфейс, командный пункт в части. И мы за него отвечаем. Но это сайт. Главное, чтобы эти DDoS-атаки не прекратили работу нашей сети. Вот это наша главная задача”, – подчеркнул Рапко, отвечая на вопрос, сколько за последний год было DDoS-атак на сайт и ресурсы Минобороны.

Также в ведомстве утверждают, что с начала введения военного положения в четыре раза увеличилось количество DDoS-атак, распространения вредоносного программного обеспечения ресурсами Вооруженных сил Украины.

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