У Нарусовой случился день монгольского бешеного сурка

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Сенатор РФ Людмила Нарусова впервые вспомнила о регионе, который она представляет в Совете Федерации в связи с рассмотрением отчета комиссии по биолабораториям на Украине.

Обычно она выступает по общефедеральной повестке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведь не только биологическое оружие может нести опасность. Например, в республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, специальное это оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить. Вопрос о доступности лабораторий, которые могли бы выявлять своевременно и оперативно такого рода инфекции», – сказала Нарусова.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова успокоила сенатора.

«Роспотребнадзор и Россельхознадзор сегодня обладают всем арсеналом возможностей, чтобы выявлять инфекции, которые циркулируют на территории РФ и могут заноситься с территории других государств. Мы возможности лабораторий расширяем на территории конкретных регионов», – сказала Голикова.

Замдиректора Тувинской противочумной станции Ирина Акимова также прокомментировала слова своего сенатора. По ее словам, специалисты в Туве готовы к выходу из спячки «чумных» сурков и не видят причин для паники. Акимова отметила, что в Туве случаев заболевания чумой нет. Эксперт подчеркнула, что ситуация сейчас спокойная, каждый год проводится вакцинация, ученые постоянно отслеживают численность сурков и берут пробы.

Напомним, год назад заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что американские биолаборатории могут переехать из Украины в Монголию.