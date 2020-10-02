«У нас больше нет государства» – Савченко подвела итоги постмайданной Украины

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

За прошедшее после майдана-2014 время стало совершенно понятно, что лишившаяся экономики, медицины, образования и армии Украина не состоялась как государство.

Об этом в эфире YouTube-канала заявила экс-боевик «АТО» и бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За прошедшие пять лет украинцы увидели, как стремительно развивается мир – они увидели новые технологии. Прорывы в научно-технической революции. Но не на Украине – они это увидели за границей, куда они массово выезжают.

За эти пять лет украинцы впервые ощутили не просто падение промышленности, не просто что армия неспособна их защитить, если народ не встанет на свою защиту. За эти пять лет украинцы поняли, что страна их больше не защитит. Они поняли, что у страны больше нет медицины для народа, и она убивается с каждым днём. И эти пять лет показали это как никогда, реформами, которые были нам навязаны «европейским демократическим путём».

За эти пять лет украинцы поняли, что больше нет образования, потому что быдлом управлять легче. Эти пять лет показали, насколько народ действительно способен к народовластию, как он способен самоорганизовываться и самовыживать», – сказала она.

Более того, Савченко уверена, что за этот период стало понятно, что Украина как государство не состоялось.

«Если раньше мы думали, что мы просто живём в плохой стране с плохой власть, то теперь украинцы, за эти пять лет, поняли, что мы больше не имеем государства. Мы имеем и любим свою страну, но мы ненавидим свою власть, и мы вынуждены жить и выживать сами», – резюмировала экс-депутат.